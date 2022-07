Cristiano llega a Ciudad Deportiva del ManU junto a su agente para definir su futuro

Comparta este artículo

Mánchester, Inglaterra.- En medio de la expectativa que genera su futuro, el portugués Cristiano Ronaldo fue captado a su llegada al campo de entrenamiento del Manchester United, en compañía de su agente, Jorge Mendes. El futbolista de 37 años llegó a bordo de uno de sus vehículos de lujo a las instalaciones del equipo inglés en Carrington, con el objetivo de llegar a un acuerdo acerca de dónde jugará la próxima temporada.

Cabe recordar que el jugador no inició los entrenamientos de pretemporada con el resto del plantel en Tailandia y Australia, y se espera que tenga una conversación con el nuevo entrenador del club, Erik Ten Hag. Por otro lado, la televisora británica Sky Sports News reveló que Alex Ferguson, exdirector técnico de los Red Devils, quien contrató a Cristiano en su primera etapa con el United entre 2003 y 2009, llegó al recinto este martes 26 temprano por la mañana.

Ferguson, a quien el portugués le guarda un cariño especial, tuvo un papel influyente para persuadir a su exdirigido de regresar a Mánchester el año pasado. No obstante, el lusitano tiene claro que desea jugar en otro equipo la próxima campaña, ya que los de Old Trafford no jugarán la Liga de Campeones al terminar en sexto lugar la Premier League la temporada pasada, a 35 puntos del primer lugar y acérrimo rival, Manchester City.

El Manchester United ha dicho en reiteradas ocasiones que Cristiano no regresa a los entrenamientos argumentando "motivos personales", aunque Ten Hag también ha manifestado que cuenta con que el jugador sea parte de su plantilla para esta campaña. De salir CR7 del equipo, el entrenador se quedaría sin un centrodelantero en su plantel, con poco más de un mes en el mercado de traspasos para encontrar a su sustituto.

Anthony Martial jugó como referente en el ataque de los Red Devils esta pretemporada, dejando buenas impresiones al anotar tres goles en cuatro partidos. El francés jugó la segunda mitad de la campaña pasada con el Sevilla en LaLiga tras ser cedido a préstamo, aunque apenas marcó una anotación con el conjunto español; ahora tendría una inesperada segunda oportunidad con los ingleses.

Agregar que medios británicos han señalado que el Manchester United dejaría ir a Cristiano Ronaldo para que cumpla su deseo de jugar Champions la próxima temporada, con la condición de regresar después de un año para disputar el mismo torneo con ellos.

