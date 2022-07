El fin de una era: Sebastian Vettel anuncia su retiro de la F1; "La decisión fue difícil de tomar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este jueves 28 de julio, el piloto alemán, Sebastian Vettel quien actualmente forma parte de la escudería Aston Martin, informó que una vez que la temporada actual llegue a su fin, se retirará oficialmente de la Fórmula 1, acción que de inmediato lo colocó en tendencia pues basta recordar, estuvo ausente durante un par de carreras al inicio de la misma debido a que enfrentaba un contagio por Covid-19 y, además de haber sido campeón en cuatro ocasiones, se esperaba que buscara remontar en lo que resta de la misma.

Fue a través de un video publicado en redes sociales, más la difusión de un comunicado oficial donde se reiteró que el piloto de 35 años de edad ya no estaría más en la pista pues una vez que analizó mucho el hacer oficial su retiro, buscará dedicarle más tiempo a su familia y en especial a lo que le deparará el futuro profesionalmente hablando, por lo que hizo énfasis en que no se trata de un adiós definitivo.

"Como padre, quiero pasar más tiempo con mi familia. No se trata de decir adiós hoy, sino más bien de decir gracias a todo el mundo, comenzando por los aficionados, sin los que la F1 no podría existir", aseveró.

Vettel se hizo campeón de la Fórmula 1 cuando formaba parte de la escudería de RedBull, misma que en la actualidad cuenta con la participación del mexicano Sergio 'Checo' Pérez y del neerlandés Max Verstappen quien actualmente ganó el campeonato y quien busca repetir la hazaña, algo que en el caso del piloto mexicano también es un objetivo pues pese al desempeño que recientemente ha tenido, ha conseguido sumar unidades que lo colocan dentro de los primeros puestos.

Cabe destacar dei Sebastian Vettel no solo se retira con cuatro campeonatos, sino que además contabiliza hasta ahora, 53 victorias dentro de los Grandes Premios y subió al podio en 122 ocasiones; no obstante, luego de dejar de ser parte de la escudería Ferrari e integrarse al equipo para el cual actualmente pilota, no ha subido al podio, factor que también pudo ser parte de la decisión que tomó ya que cuenta con solo 15 puntos en esta temporada.

Muchos corredores no dudaron en reaccionar a este anuncio, tal fue el caso de Lewis Hamilton de Mercedes quien en sus historias de Instagram aseguró que ha sido para él un honor considerarlo no solo un digno competidor sino además un amigo. "Estás dejando este deporte mejor de lo que lo encontraste, que es siempre el objetivo". Del mismo modo, el actual campeón, 'Mad Max', le dedicó una publicación donde remarcó que las carreras que le quedan serían memorables.

"Hagamos que tus últimas carreras sean geniales una vez más", escribió.

El corredor de Ferrari, Charles Leclerc también reaccionó a esta noticia y aseguró que su ausencia sería notoria pues manifestó que lo extrañaría en cada circuito, algo por lo cual George Russell además añadió que Vettel es considerado ya una leyenda dentro del automovilismo y al igual que Leclerc, reconoció que lo extrañaría una vez que la temporada llegue a su fin. "Eres una auténtica leyenda de la F1", remató.

