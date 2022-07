¿Otro fichaje bomba? Diego Costa suena para reforzar a Cruz Azul tras salida de Santi Giménez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ante la salida de Santiago Giménez rumbo al Feyenoord de los Países Bajos, Cruz Azul podría estar en la búsqueda de su posible reemplazo, aunque hasta el momento no ha hecho ninguna oferta y hasta se estaría planteando dejar vacante la plaza del 'Bebote'. No obstante, algunos medios mexicanos han sacado a colación el nombre de Diego Costa, quien fue pretendida por la directiva anterior.

No obstante, el futbolista brasileño naturalizado español no llegó a la Máquina debido a que sus altas pretensiones salariales y múltiples lesiones presentadas en los últimos años provocaron que no se llegara a un acuerdo. La directiva buscaría completar el plantel dirigido por Diego Aguirre, por lo que el club estaría viendo otras opciones antes contempladas, como el caso de Ramiro Funes Mori, quien estuvo cerca de llegar al club.

Presuntamente habría pláticas con los representantes del delantero de 33 años, cuyo valor ronda los cinco millones de dólares. Actualmente el exjugador del Atlético de Madrid está sin equipo y tiene una oferta del Rayo Vallecano en España para seguir su carrera en el futbol europeo; el jugador que también jugó para la Selección ibérica, ha tenido altibajos en su nivel de juego desde que saliera de Madrid en 2018, ni con el Chelsea ni con su regreso a los colchoneros.

Diego Costa en su paso por el Atlético de Madrid. Fotografía: Internet

De acuerdo con Marca, Costa tendría más acercamiento con el club español, quien ya cuenta con Radamel Falcao, aunque no les desagrada la idea de tener dos hombres para esa posición de cara a la temporada 2022-23. Cabe mencionar que el jugador estuvo en el Atlético Mineiro en el país que lo vio nacer, pero no pudo destacar y terminó saliendo como agente libre. Otro equipo mexicano que buscaría sus servicios sería Rayados de Monterrey, quienes buscarían al español como revulsivo, según información de Azteca Deportes.

Hablando de Cruz Azul, se reveló que Dani Alves, quien ahora milita en Pumas y apenas debutó este miércoles 27, rechazó una oferta de la Máquina celeste algunos meses atrás, pero que el brasileño se decidió por regresar por seis meses al Barcelona. Presuntamente hubo pláticas extensas entre el jugador y la directiva, que le hizo una oferta formal para integrarse al club entonces dirigido por Juan Reynoso, misma que el atleta de 39 años rechazó.

