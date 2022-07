Ya en su nueva casa: Santiago Giménez llega a Países Bajos para reportar con el Feyenoord

Comparta este artículo

Róterdam, Países Bajos.- Después de un largo viaje, Santiago Giménez llegó a Países Bajos para iniciar una nueva etapa en su carrera futbolística del Feyenoord en la Eredivisie. El jugador surgido en la cantera del Cruz Azul reportará con el club neerlandés para hacer los exámenes en las próximas horas; presuntamente firmaría un contrato por cuatro temporadas y 3.5 millones de euros, por el 50 por ciento de la carta.

El 'Bebote', hijo del exjugador de la Máquina Christian 'Chaco' Giménez, se dijo consciente de que otros futbolistas mexicanos han llegado a dicha liga, que les ha servido para tener un gran desarrollo y extender sus horizontes en otros tornes en el Viejo Continente: "Esta liga ha tenido buenos jugadores mexicanos. Sé de la grandeza del Feyenoord", expresó el joven a medios locales.

Cabe mencionar que futbolistas aztecas como Héctor Moreno, Andrés Guardado, Jesús 'Tecatito' Corona e Hirving 'Chucky' Lozano han participado en equipos neerlandeses para después emigrar a otros países; actualmente, los seleccionados nacionales Erick Gutiérrez y Edson Álvarez militan en clubes de la Eredivisie, con el PSV Eindhoven y Ajax, respectivamente. Giménez deja a los celestes como el máximo goleador del Apertura 2022, con cinco goles en cuatro partidos.

El Feyenoord es uno de los equipos de mayor tradición en los Países Bajos, el cual juega en la ciudad de Róterdam, y que ha contado en sus filas con históricos elementos como Dirk Kuyt, Roy Makaay, Ove Kindvall y Robin Van Persie. Para el futbolista nacido en Argentina, esa historia que guarda el club no es motivo de presión: "No es presión, es futbol y hay que disfrutarlo al máximo", dijo Giménez, quien busca ser uno de los convocados por Gerardo 'Tata' Martino al Mundial de Qatar 2022.

El joven de 21 años deja el Cruz Azul con 20 anotaciones y 11 asistencias en 104 partidos, además del ansiado noveno título para la Máquina en la Liga MX. Previo a viajar a su nueva casa, Giménez agradeció el apoyo de los directivos del equipo, por apoyarlo en cumplir su sueño: "Les agradezco muchísimo que me hayan dado la oportunidad. Sé que si hubiera estado en algún otro equipo, no se hubiera dado y ellos han sido parte fundamental de esto; me han escuchado y no me cortaron las alas", manifestó.

Fuente: Tribuna