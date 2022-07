'Checo' Pérez remonta en el GP de Hungría pero no conquista el podio; se lo lleva Verstappen

Comparta este artículo

Budapest, Hungría.- La carrera por el Gran Premio de Hungría por fin se llevó a cabo y, pese a haber tenido problemas con su monoplaza al grado de indicarle a su equipo haber perdido el ritmo, el corredor mexicano Sergio 'Checo' Pérez pasó del onceavo sitio al quinto, lugar definitivo con el que cierra esta jornada, mientras que la primera posición la conquistó su compañero de escudería, el neerlandés Max Verstappen.

Cabe destacar que la carrera, la cual se dio sin contratiempos considerables, dejó fuera al piloto finés Valtteri Bottas en la vuelta 68, al tiempo que la lluvia comenzó a azotar en el circuito de Hungaroring, momento en que los corredores Lewis Hamilton de Mercedes y 'Mad Max' de RedBull se disputaban la primera posición; no obstante, para el actual campeón de la Fórmula 1 ya había una ventaja de 11 segundos lo cual lo llevó a ganar la carrera.

En el caso del piloto mexicano, fue en la vuelta número 43 donde indicó por radio ya no tener ritmo para subir más peldaños; sin embargo, había conseguido la hazaña de escalar seis peldaños, mientras que también fue para la vuelta 46 donde consiguió la más rápida en lo que iba en la carrera, por lo que pese a no haber subido al podio, esta jornada le permitió sumar puntos tras haber enfrentado carreras que no fueron de su agrado.

El segundo y tercer puesto de esta carrera fue para la escudería Mercedes con Hamilton en segundo lugar y George Russell eme tercero, por lo cual esta fue una de las mejores carreras que esta escudería ha tenido a lo largo de la temporada. Asimismo, Ferrari con Carlos Sainz no pudo rebasar a los antes mencionados y quedó en la cuarta posición, por lo que será para la siguiente carrera cuando los corredores se enfoquen en no solo sumar puntos, sino en recuperar el podio.

La mejor carrera para el piloto originario de Jalisco fue la del Gran Premio de Mónaco, circuito donde no solo obtuvo la primera posición e incluso se convirtió en el mexicano con mas carreras ganadas, sino que hasta ahora, ha sido la última en que suba al primer puesto en el podio, mientras que en Azerbaiyán se quedó con la segunda posición, lugar que repitió en Gran Bretaña, por lo que durante el Gran Premio de Bélgica, el cual se llevará a cabo el próximo 28 de agosto, buscará la manera de seguir sumando puntos, en especial luego de no haberse sentido cómodo con su vehículo.

