'Canelo' llama 'hijo de pu...' a Golovkin; reitera lo liquidará en "menos de 12 rounds"

Ciudad de México.- A pocas semanas de que se enfrenten por tercera vez en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin siguen incrementando la intensidad de su combate, y es que en una nueva entrevista promocional, el mexicano aseguró que el kazajo no es honesto, pues pretende ser alguien que no es: "No es honesto. Pretende ser una buena persona y ser diferente, pero no lo es. Habla un montón sobre mí", manifestó acerca de su contrincante, a quien acusó de "tener dos caras".

"El dirá: ‘Lo respeto, su carrera’. Y por otra parte: 'Es un boxeador vergonzoso, es vergonzoso para el boxeo mexicano. Odio a ese hijo de pu… por eso", añadió el pugilista tapatío. Álvarez dijo estar ansioso por subirse al ring nuevamente contra Golovkin y afirmó que su objetivo es "terminar la pelea antes de los 12 rounds". También mencionó que está seguro de que tendrá una revancha contra el ruso Dmitry Bivol, ante quien cayó el pasado mes de marzo, pero agregó que después de septiembre, tras el combate con GGG, pensará en ello: "Estoy 100 por ciento concentrado en esta pelea porque es una pelea peligrosa, pero 100 por ciento buscando una segunda pelea contra Bivol", concluyó el peleador mexicano.

Fotografía: Archivo

En ese sentido, el promotor Eddie Hearn, en una entrevista para DAZN, confirmó que 'Canelo' buscaría regresar a los semipesados para una revancha ante Bivol, luego de la pelea ante el kazajo, como pidió el mexicano tras el enfrentamiento del pasado mes de mayo. Otro posible rival para el mexicano, de acuerdo con el promotor, sería después de pelear ante el vigente campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), pero esta se negociaría ante David Benavidez en la defensa voluntaria de las 168 libras.

Hearn expuso que ante los retos que le gusta enfrentar a Álvarez y a su entrenador, Eddy Reynoso, otro de sus posibles futuros contrincantes sería el estadounidense Jermell Charlo, aunque la prioridad es Bivol: "Cuando la gente habla de que Canelo debería pelear con Benavidez y Charlo, que serían defensas voluntarias de sus títulos de las 168 libras, eso no aviva nada en Canelo. Cuando hablamos de Bivol, a Canelo le gusta la idea de subir a las 175 libras y desafiar a alguien", agregó.

Fuente: Tribuna