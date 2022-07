¿Se cansó? Aseguran que Cristiano Ronaldo está por salir del Manchester United

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- Desde hace algunas semanas, el jugador portugués Cristiano Ronaldo, ha manifestado descontento con el Manchester United luego de no haber alcanzado la clasificación a la Champions League, por lo cual la estrella del balompié ha desatado rumores, otra vez, de abandonar a su actual escuadra y buscar otro rumbo, el cual le permita seguir cosechando logros, lo cual había estado haciendo con el Real Madrid o con la Juventus.

Aunque no hay nada oficial, se infló que CR7 no quiso participar en los entrenamientos de este lunes 4 de julio de los 'red devils' debido a que tuvo "razones familiares" para ausentarse, las cuales no fueron detalladas por el club, al tiempo que tampoco hubo un pronunciamiento por parte del antes mencionado, quien a través de las redes sociales se ha caracterizado por compartir con sus millones de segures aspectos dentro y fuera de la cancha, como fue el deceso de su hijo.

Recientemente, el Manchester United le dio la bienvenida a Erik Ten Hag quien funge como director técnico de la escuadra, movimiento que se hizo para conseguir un repunte en los resultados, algo que no ha sido considerado de peso para que Ronaldo confirme que se mantendrá en el equipo para el cual disputó un total de 19 temporadas seguidas y el que además le dio un cálido recibimiento, aspecto que lo llevó a declarar que estaba "de nuevo en casa".

Sin embargo, la prensa internacional ha resaltado que para el portugués quien ha ganado cinco veces el Balón de Oro, el nivel que actualmente tiene el Manchester United no podrá repuntar, lo cual lo llevaría a buscar otro equipo que le permita mantener la gloria que, como jugador, lo ha llevado a ser considerado una leyenda, aún cuando pese a los resultados, se haya ubicado como el máximo goleador de los 'red devils' con un total de 24 goles durante la temporada pasada.

