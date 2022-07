'Chicharito' pide "tranquilidad" tras anotar en partido del Galaxy: "No te puedes relajar"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de que el LA Galaxy goleara por 4-0 contra Montreal, Javier 'Chicharito' Hernández pidió a sus compañeros de equipo "consistencia y tranquilidad" para permitir que sigan escalando posiciones en la Conferencia Oeste de la MLS, pues opinó que es la mejor manera de ver y afrontar la vida. Además, logró reencontrarse con el gol con su séptima anotación de la temporada, abriendo el marcador para el equipo de Los Ángeles.

Con goles de Dejan Joveljic de penal y un doblete de Rayan Raveloson fue que se obtuvieron las anotaciones, luego de que el equipo sumara dos derrotas seguidas, entre ellas su sorprendente eliminación de la Copa US Open frente al Sacramento Republic, además de un duro enfrentamiento ante el Montreal, club que inició la jornada como líder del Este. Por tal motivo, el futbolista mexicano valoró este triunfo ante el equipo canadiense.

El jugador tapatío afirmó que el plantel tuvo una "actuación muy completa", con mucha concentración y que todos sus compañeros lo "dieron todo": "Pero todavía no hemos hecho nada", alertó al pedir humildad para el equipo y que no se lancen las campanas al vuelo hasta no lograr el objetivo: "Hasta que el trabajo no está hecho, no te puedes relajar ni un segundo", manifestó. Hernández requirió de solo ocho minutos para lograr anotar su séptima diana en esta temporada de la Major League Soccer, dándole la ventaja tempranera al Galaxy; la jugada inició por la banda izquierda, donde el lateral envió un centro para que Efraín Álvarez rematara de cabeza y de segundo poste llegara 'Chicharito', quien sacó un disparó que pasó por las piernas del arquero.

Cabe mencionar que pese a la actuación del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, la cuenta de Twitter del 'Tri' solo hizo un reconocimiento para Julián Araujo, quien también milita en el Galaxy, olvidándose de Javier. Araujo, quien disputó los 90 minutos ante el equipo canadiense, ha sido un habitual en las convocatorias de Gerardo 'Tata' Martino, a diferencia del delantero, quien suma casi dos años sin vestir los colores verdes. El desaire fue notado por la cuenta en español del LA Galaxy (@LAGalaxy_Es), quien respondió directamente a la de la Selección Mexicana (@miseleccionmx), recordándoles que "les faltó uno", adjuntando una fotografía de Chicharito mientras celebraba su gol de este lunes 4 de julio.

Fotografía: Twitter @LAGalaxy_Es

