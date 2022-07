Busca trascender: El sonorense 'Tecatito' Corona espera "sorprender a todos" en Qatar 2022

Comparta este artículo

Sevilla, España.- A pocos meses de que inicie el Mundial de Qatar 2022, el futbolista Jesús 'Tecatito' Corona busca llegar en su mejor versión para sorprender a todos sobre el terreno de juego. El sonorense considera que la Selección Mexicana tiene posibilidades de trascender en la Copa del Mundo, aunque se encuentra en un grupo bastante complicado, donde le tocará enfrentarse a sus similares de Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

Para todos va a ser muy extraño, es la primera vez que va a pasar (Mundial a finales de años), es histórico y hay que prepararse bien y adaptarse para hacerlo bien con el club y llegar a la Selección. Hay que dar ese siguiente paso también allá (Selección). Le veo buenas opciones, muchas, creo mucho. Espero sorprender a todos", manifestó.

El jugador de 29 años dijo que la lesión que sufrió en el partido amistoso que el 'Tri' disputó ante Ecuador quedó en un susto: "No, no, estoy bien, si ves la jugada nada más fue el susto, que yo también me asusté en el momento, por eso al final, con un poco de dolor me salí, pero después de diez días ya se me recuperó, al cien por ciento", añadió.

Por otro lado, en su regreso a la actividad tras el periodo vacacional, Corona aseguró que regresa "con mucha ilusión" para enfrentar su primera temporada completa con el Sevilla, al cual llegó en enero procedente del Porto, asegurando que los andaluces tienen equipo para "hacer grandes cosas" tanto en LaLiga como en la Champions League. La campaña pasada, el extremo mexicano jugó 18 partidos de liga, con dos goles y cuatro asistencias, tres de la Europa League y una de Copa del Rey.

‘Tecatito’ expresó a los medios del club que está contento de regresar, y que ahora, ya más adaptado a su entorno, buscará soltarse más en el campo: "A ayudar al equipo tanto ofensiva como defensivamente. Ser un poco más yo, no estar tan amarrado por el nerviosismo de cuando llegas. Me tocó un grupo muy humano y la adaptación ha sido fenomenal. Jugué casi todos los partidos, pero quiero hacerlo mejor", manifestó. En ese sentido, dejó claro que desea "aportar más con goles, asistencias, bajando a defender" esta temporada, y que es consciente de que debe de "seguir mejorando" en esos aspectos.

Fuente: Tribuna