Guillermo Ochoa asegura que "se complica" ver el futbol en México "con tantas plataformas"

Ciudad de México.- Hace algunos años, era común poder ver partidos del futbol mexicano en televisión abierta, pero ahora es complicado disfrutarlos no solo dentro de nuestro país, también en el extranjero, pues el surgimiento de nuevos canales de televisión de paga y aplicaciones de streaming han hecho que los derechos de transmisión se vayan lejos del alcance de los aficionados de hueso colorado y los ocasionales.

Ese fue es el sentir del portero de la Selección Mexicana y del América, Guillermo Ochoa, quien opinó que si la Liga MX quiere ser un producto más cercano a su público, debe simplificar sus transmisiones, pues con las múltiples alternativas que hay en el mercado difícilmente terminas pagando por ver un juego en casa: "Si el futbol mexicano es difícil verlo fuera de México, ahora también es difícil verlo en México. Se complica con tantos lugares, plataformas y pagar para ver un partido. La gente no sabe a dónde recurrir para ver un juego cuando no está en el estadio. La línea a seguir en un futuro es buscar que la liga mexicana se unifique y se pueda ver en otros lados", compartió.

Ochoa, con experiencia jugando en países europeos como Francia, España y Bélgica, aseguró que en el Viejo Continente "nadie sabe del futbol mexicano" y que los pocos que tienen conocimiento solo ubican a un par de clubes. Por ello, el arquero titular con el ‘Tri’ los mundiales de 2014 y 2018 llamó a los directivos a hacer el producto "más visible e interesante" para otros mercados, además de Estados Unidos.

Me tocó vivirlo en Europa y es complicado, los mismos compañeros y clubes no conocen tanto la Liga Mexicana, conocen uno o dos clubes, cuando es un Clásico no puede verse el partido y ven más otras ligas, es la realidad. Ojalá cambie en el futuro, compañeros en Europa lo han dicho, a veces lo toman a mal, pero es la realidad cuando lo vives de aquel lado y ojalá eso cambie porque eso va a ayudar al jugador mexicano, al marketing del futbol mexicano", manifestó.