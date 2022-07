No puede más: Rafael Nadal anuncia su retiro de Wimbledon tras sufrir lesión abdominal

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Por una lesión en el músculo abdominal, Rafael Nadal informó que no jugará las Semifinales de Wimbledon contra Nick Kyrgios, por lo que el australiano avanzará a la Final del torneo Grand Slam. El tenista español entrenó por la mañana en el All England Club, pero tras analizar su situación, tomó la decisión de participar pues las cosas podrían empeorar y poner en riesgo su futuro como atleta y su salud.

Tengo una rotura en el abdominal, en el músculo, y tengo un riesgo importante de empeorarlo. Llevo todo el día y casi toda la noche de ayer dando vueltas a la situación. Llego a la conclusión de que aquí solo me vale ganar, el resto no me sirve de mucho. Es prácticamente imposible pensar en ganar dos partidos de este nivel con un abdominal roto. Pensaba durante todo el día qué decisión tomar, pero no tiene sentido intentarlo. Si sigo, la lesión va a ser peor. Estoy muy triste", manifestó en rueda de prensa.

Fotografía: Twitter @Wimbledon

Nadal explicó que no puede sacar a la velocidad con la que acostumbra, además de que no puede hacer un movimiento normal para sacar, por lo que, "por respeto a mí mismo", tomó la decisión de no salir a jugar, por no poder estar al nivel competitivo que requiere para lograr su objetivo de sumar otro título más de Grand Slam. Agregó que estaría fuera por tres o cuatro semanas y que espera jugar desde el fondo de pista.

Jugando mañana, en el caso improbable de ganar... ¿Cómo se llegaría al domingo? (día de la final) La lógica y después de hablar mucho con el equipo, me lleva a tomar una decisión que me ha costado un montón. Es lo que siento y creo que tomo la decisión correcta. No me han tenido que convencer (mi familia). Al final, como siempre, he intentado escuchar a todos. Escuchar sus opiniones", dijo.

Finalmente, el tenista de 36 años habló sobre su futuro en el deporte: "Una vez que el pie está un pelín mejor, que era lo más preocupante para poder continuar con mi carrera... Parece que el pie está más controlado y me está permitiendo disfrutar de poder jugar al tenis. Poner en riesgo una lesión que me pueda llevar un tiempo importante sin jugar.... Intento priorizar lo que es mi felicidad personal más allá que cualquier título o éxito personal", aseguró Nadal, quien mencionó que su objetivo ahora es estar en el Masters 1000 de Montreal, que iniciará en un mes, el 7 de agosto.

