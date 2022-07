Otro auto de Cristiano se ve en problemas: Inmovilizan su Rolls-Royce por mal estacionado

Comparta este artículo

Lisboa, Portugal.- Cristiano Ronaldo sigue teniendo problemas con sus automóviles, pues ahora una de los vehículos de su amplia colección, un Rolls-Royce, fue bloqueado por EMEL, la empresa que gestiona la movilidad y estacionamiento en la capital de su país natal Portugal porque la unidad de lujo estaba mal 'parqueada' a pocos metros de un centro comercial en Lisboa. El hecho fue captado por un periodista, quien compartió la fotografía en redes sociales.

En la imagen, se aprecia el automóvil con un cepo en la rueda y el comunicador compartió: "No es verdad...Incluso Cristiano no puede escapar del EMEL". El coche se encontraba en el barrio de São Sebastião, en Lisboa, junto a una zona comercial, y de acuerdo con el medio Correio da Manha, estaba estacionado en un área que estaba destinada para el acomodo de taxis; se desconoce quien era el conductor, si el mismo futbolista del Manchester United o alguna otra persona que trabaja para él.

Fotografía: Twitter @pedromsepulveda

Este incidente ocurre semanas después de que otro vehículo del portugués estuviera en problemas este verano. Fue durante las vacaciones de Cristiano Ronaldo con su familia en Mallorca que su Bugatti Veyron se vio involucrado en un accidente, si bien él no lo conducía, este se salió de la avenida y se impactó contra un muro en un pequeño poblado de Bunyola, en el destino español donde descansaba junto a Georgina Rodríguez y sus hijos.

El fuerte impacto provocó algunos daños materiales en una construcción ubicada en la carretera de la zona rústica de Sa Coma, donde se guardaban bombonas de gas, pero afortunadamente no heridos ante el incidente que involucró al automóvil valuado en alrededor de 2 millones de euros. Aunque el futbolista no era quien manejaba la unidad de lujo, aseguró que el pagaría todos los gastos generados por el choque.

Cabe mencionar que en estos momentos, la mayor preocupación de Cristiano Ronaldo es su descontento con el Manchester United, luego de que el equipo no lograra calificar a la Champions League, por lo que el exitoso jugador buscaría irse a otro equipo con el cual pueda seguir obteniendo títulos grupales e individuales. Aunque no hay nada oficial, el pasado lunes 4 de julio se ausentó de los entrenamientos argumentando "razones familiares", aunque no se especificaron los motivos exactos ni por parte del club ni por parte del futbolista.

Fuente: Tribuna