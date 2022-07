Tras multa para su hermano Aldo, Poncho de Nigris invita a abuchear himno de la Liga MX

Monterrey, Nuevo León.- La familia de Nigris Guajardo vive intensamente el futbol, y es que dos de sus integrantes jugaron futbol profesional: Antonio, quien lamentablemente falleció en 2009, y Aldo, quien anunció su retiro de las canchas en 2017. Ambos jugaron en Rayados de Monterrey y ahora el menor de los hermanos se encuentra trabajando con el equipo de sus amores como auxiliar técnico del entrenador Víctor Manuel Vucetich.

Sin embargo, esta semana el exfutbolista de 38 años y su hermano, el actor y conductor Alfonso de Nigris, dieron bastante de qué hablar luego de que el primero hiciera algunos comentarios en redes sociales con respecto al arbitraje del partido anterior de los regios, en el cual perdieron ante Santos Laguna, lo cual le valió una sanción de un partido por parte de la Liga MX. Aldo de Nigris tuiteó varios emojis de unos billetes con alas, criticando el arbitraje que consideró les jugó en contra; no obstante, el auxiliar técnico borró la publicación momentos después, no sin que la Comisión Disciplinaria lo castigara.

Se determinó sancionar económicamente y con un partido de suspensión, al Auxiliar Técnico del Club Rayados de Monterrey, Jesús Aldo de Nigris Guajardo, toda vez que durante el partido correspondiente a la Jornada 1, entre los Clubes Santos Laguna y Rayados de Monterrey, transgredió el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso c), por el mal uso de la redes sociales, al no dirigirse con respeto y prudencia", indicó el comunicado.