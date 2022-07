Entrenadora del 'Tri' Femenil asegura que "no pasa nada" tras eliminación del Mundial y JO

Monterrey, Nuevo León.- Jugar en casa no fue suficiente para la Selección Mexicana Femenil, quien quedó prácticamente eliminado del Premundial de Concacaf, y por ende del Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024, al ser goleadas 3-0 ante su similar de Haití la noche de este jueves 7 de julio. El calvario para las nuestras inició desde temprano en el juego, cuando Roselord Borgella venció a la portera Emily Alvarado para marcar de penal el primero para las caribeñas.

El segundo llegó por la misma vía, cortesía Nerilia Mondesir al minuto 64', y de paso el Tricolor se quedó con 10 jugadoras ante la expulsión de Greta Martínez al 77'. El tercero llegó al 78', colocando las cosas más que complicadas para el equipo nacional, que si bien tiene una ligera oportunidad de reponerse y poder clasificar a ambos torneos, en su siguiente partido deberán golear a Estados Unidos, actuales campeonas mundiales, el lunes 11 de julio, además de que Jamaica o Haití deben ganar su partido.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar por parte de aficionados y expertos, quienes tacharon de fracaso este resultado de las chicas mexicanas, el cual se suma al de los jóvenes de la Sub-20, sobre todo porque ahora el futbol femenil en México ahora recibe mayor apoyo y se cuenta ya con una Liga MX para mujeres con estructura. Mónica Vergara, entrenadora de la Selección, aseguró en conferencia de prensa que "no pasa nada", pues este tipo de tropiezos son normales cuando se está en desarrollo un proyecto.

Quiero decirles que no pasa absolutamente nada, es parte de un proceso de aprendizaje de desarrollo u que tienes que enfrentar estas situaciones. No conozco a ningún campeón del mundo que no haya pasado por este tipo de situaciones. Me urge llegar a verlas para decirles que me siento orgullosa de ellas porque no es fácil cerrar un partido como lo hicieron y sobre todo que sepan que de aquí nace tu verdadera resiliencia", manifestó.