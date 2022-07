FIA sanciona a 'Checo' Pérez por "exceder límites" y le quita posiciones en Austria

Spielberg, Austria.- Después de una investigación por parte de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el piloto Sergio Pérez fue sancionado y perderá posiciones para la carrera sprint de este sábado 9 de julio en el Gran Premio de Austria, pese a haber terminado en el cuarto lugar la clasificación realizada este viernes 8. 'Checo' excedió los límites de la pista en la Q2, precisó el organismo, por lo que fue castigado y no se contó lo que hizo el mexicano en la Q3.

Por ello, Pérez fue relegado hasta la décima posición, que era ocupada por el piloto británico de Mercedes, Lewis Hamilton. El tapatío había terminado la clasificación en el cuarto sitio, siendo superado por su compañero de la escudería Red Bull, Max Verstappen, quien se quedó con la pole position, y los de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz, quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.

'Checo' registró 1:05.404 en su mejor vuelta en la Q3, la cual no contará por la sanción; al terminar la clasificación, se informó que el mexicano era investigado por la FIA, por lo que hasta después la Federación dio su veredicto, quitándole seis posiciones al piloto de Red Bull. Ahora Pérez deberá remontar de nueva cuenta para lograr un buen resultado en el sprint, que define el acomodo de la carrera del próximo domingo, además de que esta nueva modalidad da puntos extra a los atletas que terminen en los 10 primeros lugares.

Fue un día complicado. Ya desde la primera práctica las cosas no estaban muy bien, así que hay que tratar de comprender por nuestra parte y espero que mañana seamos capaces de recuperarnos. El auto entraba y salía para mí durante el día y durante la clasificación, no pude entrar en ritmo. Es decepcionante perder el cuarto lugar, los límites de la pista son muy ajustados aquí esta temporada, pero es frustrante que no se le haya dicho al equipo que mi tiempo de vuelta se había eliminado durante la Q2", dijo al terminar la clasificación.