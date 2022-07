En el 11 inicial, Johan Vásquez hace su debut con el Cremonese en la pretemporada

Comparta este artículo

Roma, Italia.- El sonorense Johan Vásquez ya se encuentra en actividad en Europa tras debutar este sábado 9 de julio como jugador del Cremonese en un partido de pretemporada, luego de que llegara a dicho equipo procedente del Genoa, que descendió de categoría en el futbol italiano. El mexicano jugó 57 minutos en el primer encuentro con su nuevo club ante el Falco-Albino, a quienes golearon 8-0 para prepararse para la temporada 2022-23 de la Serie A.

Los goles fueron cortesía de Di Carmine, (3', 20', 36' y 43'), Baez (11'), Tenkorang (24'), Milanese (29’), Strizzolo (72') y el navojoense formó parte de la alineación titular del equipo recién ascendido a la Primera División, desempeñándose en la posición de tercer central por izquierda, para ser sustituido por el extremo rumano, Dennis Politic. El Cremonese jugará cuatro partidos más de pretemporada, siendo el próximo este miércoles 13 de julio ante el Paradiso Lugano y el domingo 17 frente al Fiorenzuola.

Fotografía: Twitter @USCremonese

Posteriormente, se medirán el domingo 24 al SPAL y el sábado 30 al Hellas Verona, donde Vásquez buscará quedarse con la titularidad. Cabe mencionar que la temporada 2022-23 de la Serie A de Italia iniciará el sábado 13 de agosto y se jugará hasta el domingo 4 de junio del 2023; el equipo de Johan Vásquez iniciará su caminar en la primera división el 14 de agosto, cuando visiten a la Fiorentina en la cancha del Estadio Artemio Franchi, en la que será la segunda campaña del joven futbolista en el balompié de dicho país.

Recientemente Johan estuvo de visita por Navojoa, Sonora, de donde es originario, donde estuvo disfrutando de sus vacaciones y recibió un reconocimiento por parte del alcalde Mario Martínez Bojórquez, por ser denominado ciudadano distinguido. Además de su trayectoria a nivel de clubes, obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; por lo que en presencia de funcionarios y su padre y hermano, fue galardonado por su ascendente carrera deportiva en el futbol nacional e internacional que pone en alto el nombre del municipio: "De verdad te felicito porque has tenido disciplina, un objetivo, lo alcanzaste no nomás lo soñaste, estás en un alto nivel, eres un orgullo para el municipio; lo que tú has hecho significa un gran ejemplo para la juventud de Navojoa", indicó el munícipe.

Fuente: Tribuna