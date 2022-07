Lo hace de nuevo: 'Checo' Pérez escala posiciones y saldrá quinto en el GP de Austria

Comparta este artículo

Spielberg, Austria.- En la quinta posición iniciará el Gran Premio de Austria el piloto mexicano Sergio Pérez, luego de terminar en el mismo lugar la calificación Sprint este sábado 9 de julio, con lo que pudo reducir los daños del castigo que le impuso la FIA este viernes 8. 'Checo', quien saldrá en la tercera fila de la parrilla, tuvo una salida perfecta luego de que en la primera recta subió tres puestos; después de la primera curva, el miembro del equipo Red Bull escaló dos posiciones para aprovechar los enredos que ocurrieron en la parte media de la parrilla.

Aunque el tapatío contó con un ritmo fuerte, no pudo superar en las primeras vueltas a Mick Schumacher, aunque aprovechó la pelea que este último tuvo con Kevin Magnussen, pues trató de superar a su compañero, pero el mexicano con su experiencia para rebasar en la vuelta 8 al hijo de la leyenda de la Fórmula 1 por dentro de la curva. Posteriormente, logró superar en la décima vuelta a Magnussen y para la vuelta 12, había pasado a Esteban Ocon para llegar a la quinta posición.

Aunque Pérez trató de recortar tiempo con su colega de Mercedes, George Russell, el piloto de 32 años no pudo alcanzarlo y la diferencia entre ambos se mantuvo entre los 4.3 y 4.8 segundos. Con dicho resultado, el mexicano se convirtió en el participante que más posiciones ganó en la carrera sprint, aunque la mala noticia es que Charles Leclerc, quien sumó siete unidades por cuatro del mexicano, se acercó a seis puntos en el campeonato de pilotos.

Tras finalizar la prueba, 'Checo' se mostró contento por la remontada que obtuvo, pues reconoció que al partir desde la tercera fila podrá ponerse de lleno en la pelea y que la salida será importante si quiere subirse de nueva cuenta al podio: "Pudimos recuperarnos y llegar al final. Tuve el tema del tiempo y no iba a llegar a Russell. Es importante porque podemos pelear bien mañana; sin duda, una buena arrancada mañana y podemos estar en la pelea de la vuelta uno", manifestó.

Asimismo, el de Red Bull cuestionó la situación de la clasificación en la que fue sancionado por la FIA por superar los límites de la pista, castigo que ocurrió después de toda la sesión; aseguró que no se puede castigar así a un piloto, pues el auto sufrió un desgaste mayor, al igual que los neumáticos: "Estaba fuera de límites de pista, pero pagué el resultado de un sistema que no funciona. Corrí en Q3 e hice daño a mis neumáticos y motor, pero el sistema no está listo para este tipo de reglas", mencionó.

