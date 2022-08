Dani Alves responde a Rivaldo por criticar su llegada a Pumas: "Hay que tenerlos bien puestos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La llegada del brasileño Dani Alves a Pumas ha dado mucho de qué hablar en el ámbito del futbol. Mucha gente aplaudió el arribo de un jugador de su talla a la Liga MX, aunque algunos emitieron sus críticas contra el exBarcelona. Uno de ellos fue su compatriota, Rivaldo, el cual hizo declaraciones que cobraron relevancia en las últimas horas luego de que el mismo centrocampista de 39 años respondiera a la leyenda a través de su cuenta de Twitter.

"Para hacer lo que yo hago hay que tenerlos bien puestos... Si no solo queda hablar", tuiteó Alves. Esta fue la contestación que dio a las palabras del campeón del mundo con Brasil en la Copa de Corea-Japón 2002, quien manifestó en entrevista con TUDN que no estaba seguro de que su colega haya tomado la mejor decisión al elegir Pumas para continuar su carrera, pues considera no tendrá la misma exposición que en otras ligas para ganarse su lugar con el equipo de Tite para Qatar 2022.

No sé si ha hecho lo mejor… escoger a Pumas. Porque si podía jugar en un país en el que lo vea más el entrenador, pero creo que el entrenador de Brasil tiene mucha confianza en Dani Alves por su experiencia, porque es el jugador que tiene más títulos y creo que si va al Mundial jugará muy bien. Es un poco mayor pero tiene mucha confianza del entrenador", manifestó Rivaldo.

Alves ya acumula dos partidos jugados, en ambos los 90 minutos, en el Apertura 2022, sumando el mismo número empates: En su debut con los universitarios, ante Mazatlán FC, logró dar su primera asistencia de gol y ante Rayados de Monterrey en el Olímpico Universitario también se quedaron con un punto al dejar ir la ventaja que tenían.

Esta no es la primera vez que el brasileño responde a las críticas que le han hecho, pues antes de que se confirmara su llegada a Pumas, también se rumoró su contratación con Tigres. No obstante, en ese entonces el entrenador Miguel Herrera manifestó que la incorporación de Dani a su equipo respondería más a un golpe mediático, pues la edad del jugador no lo hacía la mejor opción para reforzar el plantel.

Trato de rejuvenecer al plantel, quien no quisiera tener a Dani Alves, pero tener a un jugador de esa edad es más por el nombre y lo mediático que por lo que da en la cancha. Yo quiero al Dani, pero el que jugaba con Pep Guardiola. Con la edad que tiene, es un bombazo más de nombre que el tiempo que nos puede ayudar", manifestó el ‘Piojo’, a lo que el defensor de 39 años dijo: "El pin... güey maneja el tiempo ahora", junto a un emoji riéndose.

