NFL: Deshaun Watson es suspendido por 6 juegos tras recibir más de 20 denuncias por abuso

Cleveland, Estados Unidos.- El mariscal de campo de los Cleveland Browns, Deshaun Watson, habría sido suspendido seis partidos del emparrillado luego de violar las políticas de conducta personal de la NFL, tras recibir múltiples denuncias por abuso sexual en contra de 24 mujeres. Dos personas con conocimiento de la decisión, quienes pidieron mantener el anonimato, revelaron esta información a los medios de comunicación, a falta de que se haga oficial.

Watson, quien militó por cuatro temporadas con los Houston Texans previo a ser cambiado a Cleveland este mes de marzo, recientemente negó 23 de las 24 demandas presentadas por masajistas, quienes señalaron al jugador por acoso sexual y agresión durante citas mantenidas durante 2020 y 2021. Al enterarse de que el fallo era inminente, la Asociación de Jugadores de la NFL difundió un comunicado conjunto con el acusado.

Ahí adelantaron que no se apelará el fallo de la jueza retirada Sue L. Robinson, quien está a cargo de dar las penalizaciones, y pidieron a la liga hacer lo mismo. Para mala suerte de los Browns, gastaron 230 millones de dólares al hacerse de los servicios de Watson, aunque desde marzo no estaban seguros si realmente podría tener actividad la próxima temporada, por sus problemas legales.

De acuerdo con ESPN, el quarterback no será multado económicamente y en la resolución de Robinson, que consta de 15 páginas, se establece que si bien el atleta violó las políticas de conducta personal de la liga, no había pruebas suficientes para aplicarle una suspensión indefinida. Cabe agregar que a finales de junio, el joven de 26 años llegó a un arreglo, por una cifra no especificada, con 20 de las 24 mujeres en la demanda civil.

Las afectadas afirman que Watson las acosó, agredió y tocó indebidamente durante sesiones de masaje cuando todavía jugaba para los Texans; los cuatro casos que se mantienen podrían llegar a juicio, pero eso sucederá hasta el próximo año. Aunado a esto, en caso de que la suspensión se mantenga, el mariscal de campo podrá participar durante las prácticas de pretemporada y regresar con los Browns durante la segunda mitad de la suspensión, en la Semana 4, de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo, pero no se le permitirá estar con el equipo durante la primera mitad de la suspensión.

