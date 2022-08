"Si yo fuera DT del 'Tri' llamaría a Chicharito y Vela", afirma este seleccionado mexicano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Listo para participar en el All Star Game 2022, entre las estrellas de la MLS y la Liga MX, este miércoles 10 de agosto en el Allianz Field de Minnesota, Héctor Herrera, ahora con el Houston Dynamo, habló sobre sus compatriotas Javier 'Chicharito' Hernández y Carlos Vela, reconociendo que si de él dependiera, llamaría a ambos a las convocatorias de la Selección Mexicana.

Ellos son un año mayor o dos que yo, si fuera el técnico de la selección claro que los llamaría porque el Chicharito es el máximo goleador de la selección y un referente en la Selección, es un jugador que por algo ha jugado en los equipos que ha jugado, ha metido los goles que ha metido por lo que es", manifestó el mediocampista sobre el futbolista del LA Galaxy.

Fotografía: Instagram @h.herrera16

Sobre el 'Bombardero', jugador del LAFC, admitió que si bien él fue quien renunció al 'Tri', considera que es el mejor elemento azteca actualmente, por lo que "le jalará las orejas" por no aceptar a regresar defender los colores de México. Cabe recordar que ninguno de los dos ha visto actividad con el equipo de Gerardo 'Tata' Martino desde hace un par de años, y es el ataque la parte que más ha sufrido por su falta de efectividad.

Carlos Vela para mí, lo he dicho siempre, es el mejor jugador mexicano a mi punto de vista, de ver el futbol, pero bueno, eso depende más de él, si quiere venir o no, está aquí y ahora le jalaré la oreja un poco para ver si viene o no, pero no soy el seleccionador de México y no queda en mis manos", reconoció Herrera.

Por otro lado, el exjugador del Atlético de Madrid compartió su opinión con respecto a las aspiraciones que tiene la Selección Mexicana para el próximo Mundial de Qatar 2022, donde compartirá el Grupo C con Polonia, Argentina y Arabia Saudita. Herrera dijo no tener duda de que el equipo tiene potencial para no solo para llegar al ansiado quinto partido, sino también para ir más lejos.

"Yo creo que soñando, ilusionándose, creo que con la nueva generación que tenemos de jugadores y los pocos jugadores que hay de experiencia tendríamos que estar para más de lo que se aspira, más del quinto partido, del famoso quinto partido, que nos pesa tanto decirlo, nos pesa tanto hablar de él, pero es verdad que hay que ver en qué momento llegamos cada jugador, cómo vayamos, pero no tengo duda que mentalmente, físicamente, todos van a llegar bien, con mucha ilusión y muchas ganas de hacer las cosas bien, y vamos a hacer un buen papel", concluyó.

Fuente: Tribuna