"Así de grande fue verme jugar": Antonio Brown, exjugador de Steelers, se compara con Dios

Ciudad de México.- Seas o no fan de la NFL, sabes que el nombre de Antonio Brown siempre estará ligado a la polémica. El jugador de futbol americano siempre tiene algo que decir y sus declaraciones siempre causan revuelo, siempre por fuera del emparrillado; en esta ocasión, el receptor abierto compartió una carta en su cuenta de Twitter en la cual hablaba de cuál fue su mayor arrepentimiento como deportista.

Alejado de las canchas tras la escena que montó en un partido de los Tampa Bay Buccaneers, en dicho texto, Brown no dudó en compararse con Jesucristo y con Los Beatles, para definir su "grandeza". Aseguró que no se arrepiente de haber llamado a un gerente general "adicto", de llegar tarde a un entrenamiento de los Raiders de Las Vegas "en un globo con los pies congelados", apedrear a un conductor de mensajería ni de haberse quitado el jersey en el juego contra los Jets de Nueva York.

El mayor arrepentimiento es que nunca me podré ver a mí mismo, Antonio Brown, jugando en vivo desde la tribuna. Claro, puedo verme en las repeticiones de televisión, pero no puedo imaginar lo que fue para todos ustedes como fanáticos el verme en el campo haciendo maravillas. Fue como ver a The Beatles o a Jesucristo en acción", dijo humildemente en su carta a los fanáticos.