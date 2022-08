'Canelo' se va con todo contra Golovkin: "Es una mie..."; esto le responde el kazajo

Ciudad de México.- Desde el momento en que se anunció la tercera pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin, el mexicano aseguró que esta ocasión el enfrentamiento va por algo personal; durante los últimos careos que han tenido ambos boxeadores, ha quedado claro que la pelea del próximo 17 de septiembre será muy intensa; pero en esta ocasión, en una entrevista con TV Azteca, el tapatío llamó "mie… de persona" al kazajo, asegurando que es un "hipócrita" al cual tiene ganas de retirar. El pugilista mexicano, quien es ocho años más joven que GGG, lo acusó de ser "un doble cara"; además dijo que si a él lo califican de "mam…" por sus actitudes, no tiene problema porque es fiel a su esencia y no busca quedar bien con nadie.

Pregúntale a la gente fuera de cámaras cómo se porta, pero cuando prenden la cámara se hace el muy buena gente, el respetuoso. A mí me cae mal la gente doble cara, si de mí dicen que soy 'mam…' está bien, pero así soy, no finjo ser otra cosa. Por un lado dice que me respeta a mí y mi carrera, pero va por otros lados diciendo todo lo contrario. Debería tener los pantalones de hablarme así a la cara", expresó.