Pitcher de los Gigantes de San Francisco se declara gay y es puesto en libertado por el equipo

San Francisco, Estados Unidos.- En una publicación de Instagram, el lanzador de las Ligas Menores de los Gigantes de San Francisco, Solomon Bates, se declaró públicamente gay, además de que anunció que había sido liberado por la organización. De esta manera se unió al exprospecto de los Cerveceros de Milwaukee, David Denson, quien se convirtió en el primer pelotero abiertamente homosexual en el beisbol afiliado en 2015.

Bates, de 25 años, fue seleccionado en la octava ronda del Draft de los Giants de la USC en 2018; presentó una efectividad de 4.02 en 23 apariciones como relevista en la Doble-A Richmond en 2022, previo a ser liberado el pasado martes 9 de agosto pese a sus buenos números. En total este año sumó un récord de 4-1, así como una efectividad en 25 partidos lanzados, uno de ellos una apertura; se dijo "todavía en estado de shock" tras haber sido despedido en medio de la que era su quinta temporada en las menores.

Béisbol, no he terminado contigo. Me voy en mis términos y solo en mis términos. Los hombres homosexuales pueden practicar un deporte varonil si nos dan la oportunidad de hacerlo (…) Soy un hombre masculino que ama el deporte del béisbol y ahora quiero abrir puertas para atletas homosexuales como yo. Siendo gay en este deporte no sabes lo que te espera. Agradezco a los Giants por darme la oportunidad de ser yo mismo y salir y jugar el juego que más amo", manifestó.