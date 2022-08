Tras polémica con bandera, Chicharito es captado entonando con orgullo el Himno Nacional

Minnesota, Estados Unidos.- Este miércoles 10 de agosto se disputó el Juego de Estrellas de la MLS, cuyos mejores elementos se enfrentan a los más destacados de la Liga MX. Previo al encuentro que se realizó en el Allianz Stadium de Minnesota, en Estados Unidos, hubo una ceremonia en la que se entonaron los Himnos Nacionales del país sede y de México, los visitantes; lo curioso fue ver a uno de los jugadores interpretar con orgullo las notas de la melodía tricolor.

Se trata de Javier 'Chicharito' Hernández, quien en la última semana estuvo en el ojo del huracán tras una polémica que se armó cuando decidió no autografiar una bandera que un aficionado le acercó. El futbolista del LA Galaxy, quien formaba parte del equipo de estrellas de la MLS, no dudó en cantar el Himno Nacional del país que lo vio nacer pese a que ahora eran sus rivales, momento que fue captado en video y compartido en redes sociales.

Junto a él se encontraba Julián Araujo, que también forma parte del Galaxy, interpretando con orgullo el himno. Algo curioso de este partido fue que el once inicial de la Major League Soccer tuvo más mexicanos que la misma alineación de la Liga MX, con 'Chicharito', Araujo y Carlos Vela como titulares, mientras que por la liga mexicana, solo Fernando Beltán era nacido en territorio nacional; aunque en el banquillo hubo otros compatriotas, como Alexis Vega, esperando poder saltar a la cancha.

Fue precisamente Vela, del LAFC, quien abrió el marcador para los locales apenas al minuto 3', mientras que el peruano Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), de penal, marcó el segundo al 73'. Por su parte, el mexicano Kevin Álvarez (Pachuca), quien entró de cambio, descontó para los mexicanos al 84'.

En cuanto al tema de Hernández, la semana pasada realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, donde explicó su versión de los hechos al presuntamente haber tirado una bandera de México al piso. Agregó que fue una acción que se sacó de contexto y pidió no se cuestione el patriotismo que siente hacia su país, pues aseguró está muy agradecido con su gente y mucha de su familia y amigos sigue viviendo aquí.

Decidí no firmar la bandera y yo no sabía que la bandera la tenía solamente yo agarrada, normalmente yo no fijo si la están agarrando o no y más en el estadio Galaxy, que la gente está arriba de nosotros, el público siempre lo está agarrando, yo nada más la estiro y firmo, cuando la paso para irme a la otra pensé que todavía la estaba deteniendo esa persona", manifestó.