Famosa conductora de TV Azteca descarta comprar al Querétaro: "No le entro a grillerías"

Ciudad de México.- Inés Sainz es una de las conductoras más famosas de la televisión mexicana, pues ha trabajado en los principales eventos deportivos en el mundo colaborando con TV Azteca. En una ocasión llegó a expresar su interés por comprar la franquicia del club Querétaro, aunque ahora sus prioridades habrían cambiado, pues dejó en claro que ya no está entre sus planes adquirir a los Gallos Blancos.

No, yo me desencanté mucho del mundo del futbol cuando me di cuenta la calidad… Te das cuenta que hay muchos intereses más allá de la pasión real por el deporte y por hacer las cosas bien, prefiero mantenerme de este lado, disfrutándolo, gozándolo, y no entrar en estas grillerías", manifestó en una entrevista.