"No me lo creía, iba en shock": Joey Meneses revela lo que sintió tras pegar su primer jonrón

Washington D.C., Estados Unidos.- A principios del mes de agosto, el mexicano Joey Meneses debutó en el beisbol de las Grandes Ligas con los Nacionales de Washington, y lo hizo de una manera espectacular, al pegar de cuadrangular en su primer turno. Tras esperar más de 10 años para poder llegar a la MLB, el sinaloense no ha dejado de batear desde esa primera aparición, en la que se convirtió en el primer pelotero azteca en sacarla del parque en su debut.

En ese partido que el equipo de la capital de Estados Unidos ganó a los Mets de Nueva York 5-1, Meneses, de 31 años, se convirtió en el mexicano número 143 en denominarse ligamayorista, desapareciendo la esférica entre el jardín derecho y central en la séptima entrada, ante el lanzamiento Yoan López. En conferencia de prensa, que compartió este viernes 12 de agosto la cuenta de Twitter @MLB_México, el jugador culichi reveló que tras conectar el batazo, se quedó en shock.

Ahí te ganan a veces las emociones y cuando pegué la verdad Iba corriendo, no me lo creía, iba en shock, no sabía en sí bien lo que estaba pasando. Iba corriendo, iba disfrutando el estadio, corriendo las bases y tenía muchos sentimientos. Fue muy emocionante cuando di el batazo y empecé a correr y vi que se fue, la verdad que se me vinieron muchas cosas a la mente, más que nada emoción, alegría y satisfacción por haberlo logrado", manifestó ante los medios de comunicación.