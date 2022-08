Pese a ser campeona mundial, Paola Longoria no tiene apoyo de la Conade: "Una vergüenza"

Ciudad de México.- Aunque el ráquetbol es no es un deporte que tenga muchos reflectores en México, nuestro país puede presumir que tiene a una de las mejores atletas en la especialidad, Paola Longoria, quien acumula diferentes títulos a lo largo de su trayectoria deportiva al ser la más dominante en su disciplina. No obstante, recientemente levantó la voz contra la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y su líder, la exvelocista sonorense Ana Gabriela Guevara.

Longoria se convirtió en una de las últimas deportistas aztecas que ha criticado la gestión de la dependencia, y en una entrevista para ABC Deportes, la raquetbolista número uno del mundo reveló que su beca fue reducida casi un 70 por ciento, y por si esto fuera poco, no ha recibido los seis mil pesos que le corresponden, por lo que señaló la situación ante los medios al tratarse de una atleta que ha dado excelentes resultados.

Lo tengo que decir, es una vergüenza que el deporte mexicano esté en esta situación ahora y más en un deporte que hemos dado demasiadas satisfacciones. Somos el deporte que dio todas las medallas en Juegos Panamericanos y sí, no somos deporte olímpico, pero en lo que nos corresponde como disciplina sí damos los resultados", puntualizó Paola.

Y es que la segunda semana de agosto, la Federación Mexicana de Raquetbol (FMR) denunció que la Conade se negó a apoyar al equipo mexicano de la especialidad, ante el próximo Campeonato Mundial que se celebrará del 19 al 27 de agosto en San Luis Potosí, lamentando esta situación puesto que el deporte le ha dado muchos triunfos al país en competencias internacionales.

Como respuesta, la dependencia indicó que la Federación tiene un monto pendiente por comprobar desde 2014, de 432 mil 206.23 pesos, además de que ha incumplido con los requisitos en las reglas de operación del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2022. En ese sentido, Longoria, quien ha manifestado su deseo de dirigir la Conade al retirarse, indicó que si bien respeta la trayectoria de Guevara como deportista, afirmó que no puede "quedarse callada" ante las denuncias que han hecho sus colegas atletas.

Me sorprende. Ya son muchos años en el deporte mexicano, llevo 22 años de carrera deportiva y la verdad en los últimos años no me había pasado esto, porque de una u otra manera el apoyo siempre salía para mis compañeros y para mí", manifestó.