La promesa que el 'Negro' Medina cumplió a su madre: "Te pago cuando juegue en el América"

Ciudad de México.- El exjugador Juan Carlos Medina agradece al futbol las posibilidades que le brindó, además de al Atlas, que fue el equipo que le dio la oportunidad en la Primera División del futbol mexicano. Sin embargo, también formó parte importante del América, club al cual también era aficionado cuando era niño, por lo que pudo cumplir su sueño de defender los colores azulcremas.

Precisamente en relación a dicho club, el 'Negro' contó una anécdota en una entrevista que circuló en redes sociales; el jugador, retirado del futbol desde 2018, mencionó que su madre no creía que fuera a llegar a jugar con los de Coapa. Asimismo, reveló que además de que llegó a alcanzar su objetivo de infancia, pudo saldar una vieja deuda que tenía con su progenitora a causa de una travesura.

Me acuerdo una vez que le tumbé la ventana a mi mamá, estaba practicando tiros libres en mi casa, le tiraba de la casa de enfrente de mi vecino, porque la cochera de mi mamá era como un cuadrito como portería, le tumbé una ventana y mi mamá salió con el cinto y me quería pegar", relató el exfutubolista de 38 años. "Y yo le decía, no me pegues, el día que juegue en el América te la pago, y ella me decía: 'cómo vas a jugar en el América, cab…, con ese cuerpo, estás soñando cosas inalcanzables'", compartió.

Fotografía: Archivo

Medina afirmó que sabía que cualquier cosa podía pasar desde que logró debutar como profesional con el Atlas y que le estaba yendo bien tanto en lo colectivo como en lo individual, hasta que llegó un día en que recibió la llamada del dirigente de las Águilas: "Éramos mi esposa y yo, y me dicen: 'buenas tardes', era el presidente del América, y yo no lo podía creer, nunca se me olvida de decirle a mi mamá que un día iba a jugar en el América, y que te hablen y te digan si quieres pertenecer a la institución, yo no lo dudé".

Medina inició su trayectoria en 2003 con los rojinegros y jugó en el América en dos etapas, primero en 2008 y después del 2011 al 2014. Militó en otros equipos como Rayados de Monterrey (2009), San Luis (2010-2011), para después regresar al Atlas (2014-2016), Xolos de Tijuana (2016-2017) y finalmente se retiró con Lobos BUAP (2017-2018). También tuvo actividad con la Selección Mexicana, con la cual debutó en 2004; nueve años después, Miguel Herrera lo convocó para disputar el duelo de repechaje ante Nueva Zelanda para el Mundial de Brasil 2014 y si bien fue incluido en la lista final de 23 jugadores para disputar el torneo, quedó fuera por una lesión.

Fuente: Tribuna