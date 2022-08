Tras rumores de infidelidad, LeBron James y su esposa se tatúan los nombres de sus hijos

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- En honor a sus tres hijos, el basquetbolista LeBron James y su esposa Savannah se hicieron un tatuaje en las manos, momento que quedó plasmado en redes sociales. La pareja, que comparte a sus herederos Bronny, Bryce y Zhuri, compartió en sus historias de Instagram el resultado del diseño creado por el artista Ganga Tatoo, donde se aprecian las letras BBZ con una corona, en el caso del 'Rey', esto en su mano de lanzar.

Por su parte, su esposa se tatuó las mismas iniciales, aunque con diferente tipografía y sin la corona. La pareja se comprometió en la víspera del Año Nuevo en 2011 y se casaron en 2013. De acuerdo con fuentes cercanas, este verano la familia pasó mucho tiempo junta, e incluso el jugador y sus dos hijos, quienes practican el baloncesto, pudieron jugar juntos en las instalaciones de la práctica de los Lakers a principios de este mes.

Hace un día el mismo James compartió emocionado que dos de sus hijos, Bronny y Bryce, jugaron juntos sobre la duela por primera vez, con una publicación de redes sociales en la que adjuntó una fotografía de ambos. Los hijos del 'Rey' se encuentran en una gira que el California Basketball Club hace por algunas ciudades de Europa, la primera parada en Londres, que fue en donde fue tomada la imagen que compartió James.

No obstante, no todo ha sido miel sobre hojuelas para la familia James, luego de que a finales del mes de julio, una mujer amenazó con destapar una presunta infidelidad del basquetbolista. Se trata de una modelo de Instagram con usuario @justghazal, quien trató de exponer al jugador de los Lakers, aunque sus fanáticos mostraron su apoyo al atleta; esta no sería la primera vez que se le acusa de faltar el respeto a su relación de pareja.

Esta chica es dueña de una marca de ropa llamada KOLI, que tiene su sede en Los Ángeles, donde juega James. Si bien un usuario bromeó al respecto, diciendo que LeBron se encontraba en las historias de la mujer porque buscaba comprarle ropa nueva a su esposa, la modelo respondió: "Todos están perdiendo la cabeza por una historia... Imagina si te enseñara sus mensajes directos".

