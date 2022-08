Tras declararse gay, futbolista siente miedo de jugar en Qatar 2022: "Esto me entristece"

Canberra, Australia.- Josh Cavallo es un futbolista australiano, quien en meses anteriores se declaró como homosexual, el primer jugador de balompié activo en reconocerlo abiertamente. Como todos, su sueño es poder disputar un Mundial con su selección, aunque el joven de 22 años reconoció que al tener Qatar duras medidas contra la población LGBT, aseguró sentir temor de estar en la próxima sede de la Copa del Mundo 2022.

Leí algo sobre el tema en Qatar, aplican la pena de muerte a la gente gay, es algo de lo que tengo mucho miedo y me hace no querer ir allí. Esto me entristece. Al final el Mundial es en Qatar y uno de los mayores logros de un futbolista profesional es jugar para tu país, y saber que es en un país que no apoya al colectivo gay y que pone en riesgo nuestra propia vida, me aterra y me hace pensar si mi vida es más importante que hacer algo realmente bueno en mi carrera profesional", manifestó.