El curioso regalo que jugador de la NBA dio a invitados como LeBron, Curry y Toscano en su boda

Malibú, Estados Unidos.- El jugador de los Golden State Warriors, Draymond Green, reunió a la élite de la NBA en su boda con la actriz Hazel Renee en un exclusivo lugar de Malibú, California, donde asistieron figuras como Stephen Curry, LeBron James, Jayson Tatum y el mexicano Juan Toscano-Anderson. Imágenes del evento social-deportivo más sonado en los últimos días circularon en redes sociales, llamando la atención de los usuarios un detalle bastante peculiar.

Y es que en las mesas que la pareja puso en su fiesta, los invitados fueron recibidos con un 'banquete de marihuana', según se pudo apreciar en historias de Instagram compartidas por gente que asistió al evento. En la mesa que aparece en el clip se observa una mesa llena de 'churros' con marihuana, hojas para hacer cigarrillos y otros regalos como puros y dulces; cabe mencionar que en el estado de marihuana, el uso recreativo de la droga es legal.

No se confirmó si los basquetbolistas presentes aceptaron el regalo; cabe mencionar que Draymond Green, de 32 años, tiene un contrato de 27 millones de dólares que lo vincula a Golden State hasta 2024. Junto a Stephen Curry y Klay Thompson, conforman el trío de estrellas de los Warriors que ganaron los anillos de campeones en 2015, 2017 y 2018; por su parte, el mexicano Toscano, quien ahora jugará para los Lakers de Los Ángeles, con LeBron James, también formó parte del equipo que ganó el trofeo Larry O'Brien la temporada pasada, siendo el primer azteca en lograrlo.

Por su parte, Green reveló en su podcast que ha llegado a pelear con Curry y Thompson, aunque sus dos compañeros suelen ser quienes reciben las frustraciones de Draymond: "Honestamente, no hemos tenido muchas discusiones porque no es como nuestras personalidades se emparejan. Generalmente, yo soy el que grita y casi siempre ellos me ignoran al punto de que si les estoy gritando y uno de ellos me lo devuelve, no voy a meterme en una pelea de gritos. Así que cuando digo algo y ellos no están de acuerdo y me responden, entonces me lo devuelven y queda allí", explicó.

El deporte ráfaga volverá a la actividad el próximo martes 19 de octubre, con el arranque de la Temporada 2022-2023 de la NBA, donde los Warriors de Green buscarán defender su corona, teniendo entre sus máximos rivales a los Phoenix Suns, Los Angeles Clippers y Memphis Grizzlies en la Conferencia Oeste, mientras que en el Este son los Boston Celtics y Milwaukee Bucks quienes se ven más fuertes.

