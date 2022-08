No le tenía fe: Antonio Rosique revela que no confiaba en el éxito del Exatlón México

Ciudad de México.- Si hay un programa de la televisión mexicana que ha capturado la atención de las familias es el Exatlón México, el cual es producido por TV Azteca y transmitido por el canal Azteca Uno. Parte de su éxito se debe a la participación del conductor deportivo Antonio Rosique, quien con muchos años de experiencia en la narración de diferentes competencias, fue invitado a sumarse al proyecto.

Pese al fenómeno en el que el reality show se ha convertido en la actualidad, el comentarista de 47 años no siempre le tuvo tanta fe a esta producción, a la cual se unió desde su primera temporada en 2017. En entrevista para el canal de YouTube del también narrador de Televisa, Antonio de Valdés, Rosique mencionó que pensó que este programa sería totalmente diferente a lo que es en la actualidad.

Lo que más me llamó la atención es que yo no tenía tan altas expectativas del show, te voy a ser sincero, y dije que iba a hacerlo para aprender algo y ganar algo, pero no nunca pensé que iba a ser el fenómeno que ha sido", reveló.