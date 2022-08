Después de agarrarse a golpes en el vestuario, futbolistas de Boca Juniors reciben sanción

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Después de que la pelea que protagonizaron en el medio tiempo causara revuelo en los medios de comunicación y la afición xeneize, el exdelantero del América Darío Benedetto y el defensor peruano Carlos Zambrano fueron suspendidos por el equipo de Boca Juniors por dos partidos, como castigo tras la riña que mantuvieron en el juego ante Racing Club, el cual terminó con un empate sin goles en la última fecha de la Liga Argentina.

El club argentino anunció en un comunicado que ninguno de los dos jugadores formará parte del plantel del primer equipo para los próximos dos enfrentamientos que tendrán ante Rosario Central y Defensa y Justicia, luego de los lamentables hechos ocurridos el pasado domingo 14 de agosto. Cabe recordar que los futbolistas de Boca llegaron a los golpes en el túnel que une la cancha con los vestuarios de la cancha de Racing al terminar el primer tiempo del juego correspondiente a la Jornada 13 del campeonato local.

Fotografía: Archivo

Aunque no se revelaron oficialmente los motivos de la riña, medios locales indicaron que los jugadores se reclamaron por el bajo nivel futbolístico que Boca Juniors mostró en los primeros 45 minutos. Aunque se tapó la boca para que no pudieran leerse sus labios, Benedetto dejó escapar frases como "Dale, boludo, yo me mato" y "si nosotros estamos mirando cuando tiran los centros nos van a hacer un gol, boludo".

Tras regresar a la cancha, ambos futbolistas traían marcas de golpes, el 'Pipa' en el cuello y Zambrano en la cara, debajo del ojo, lo que dejó entrever que hubo un altercado fuera del terreno de juego. No es la primera vez que los dos se ven involucrados en un acto de indisciplina, pues en 2021, el peruano salió del equipo por mal comportamiento, mientras que el argentino llegó tarde a un entrenamiento este año.

Ni el defensor ni el delantero son considerados titulares por el entrenador Hugo Ibarra, quien no podrá disponer de ellos este miércoles 17 ante Central en la Bombonera, ni ante Defensa de visitante el próximo domingo 21. Cabe mencionar que el director técnico habló con la prensa tras el incidente, y al ser consultado por la pelea entre sus dos pupilos, reconoció que si hubo una discusión, pero nada más fuerte.

Fuente: Tribuna