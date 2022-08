¿La salvación del Manchester United? Multimillonario quiere comprar el equipo, pero se retracta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Elon Musk lo volvió a hacer. Y es que tras los problemas que le ha traído retractarse de la compra de la red social Twitter, el multimillonario recurrió a la misma plataforma para anunciar que quería comprar al equipo inglés del Manchester United, no sin antes hacer declaraciones impredecibles y provocadoras en su cuenta: "Para ser claros, apoyo la parte izquierda del partido Republicano y la parte derecha del partido Demócrata", tuiteó.

Justo después, el dueño de Tesla y SpaceX, afirmó que "compraré el Manchester United, de nada"; este anuncio causó un gran revuelo entre los internautas, quienes al recordar lo que sucedió con Twitter, se preguntaron si uno de los hombres ricos del mundo hablaba en serio o no. Finalmente, tras obtener casi 500 mil 'me gusta' unas horas después, y con las preguntas de numerosos seguidores, el empresario aclaró que era una broma.

Tras viralizarse su tuit inicial, el magnate aseguró que no pretendía adquirir ningún club de futbol: "No, es una antigua broma en Twitter. No voy a comprar ningún club deportivo", contestó a la pregunta de un aficionado. No obstante, añadió que de tener la posibilidad de comprar algún equipo serían los Red Devils, pues eran su favorito desde que era niño.

El Manchester United es uno de los equipos más reconocidos en el mundo, pero lleva algunos años en crisis; desde hace 10 años cotiza en Nueva York, con una capitalización bursátil de dos mil 080 millones de dólares, por debajo del valor de hace un año. Aunque ningún accionista tiene una participación mayoritaria, el club está bajo el control del empresario estadounidense Malcolm Glazer, quien murió tras hacerse cargo en 2005.

Actualmente el equipo dirigido por Erik Ten Hag sufre una importante crisis deportiva y el pasado sábado sufrió una contundente derrota por goleada 4-0 ante el Brentford; sin sumar puntos en sus primeros dos partidos de la Premier League, se encuentran en el último lugar del torneo, que lideran con seis puntos Manchester City y Arsenal. Por su parte, Musk, quien recientemente vendió siete mil millones en acciones de su grupo automovilístico Tesla, se encuentra en medio de una batalla legal por su fallido proyecto de comprar la red social Twitter.

