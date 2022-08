Llegará bebé a Xolos: La futbolista Esmeralda Verdugo anuncia su embarazo en entrenamiento

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California.- El equipo de Xolos Femenil recibió una muy buena noticia, pues la futbolista Esmeralda Verdugo reveló su embarazo frente a todas sus compañeras durante uno de sus entrenamientos. En el video que el equipo de Tijuana compartió en sus cuentas de redes sociales, se aprecia el momento en el que el entrenador Fernando Arce platica con todo el grupo y se le acerca a la jugadora de 28 años preguntándole '¿Les dices tú o les digo yo?'.

Después de hacer el cuestionamiento, la se levanta y se para junto al director técnico y exfutbolista quien les revela a las chicas que Esmeralda volverá a ser mamá, lo que provocó el júbilo de todas las jugadoras e integrantes del cuerpo técnico. Arce manifestó que todo fue una sorpresa, pero que habrá todo el apoyo para la futura madre y que serán quienes le organicen un 'baby shower' para darle la bienvenida en nueve meses a la nueva adición del equipo fronterizo.

Primeramente, el equipo había compartido la imagen de un ultrasonido, donde se veía una pelota de futbol, lo que levantó las sospechas de los seguidores de Xolos y después se colgó el video donde se ve al entrenador revelar la noticia de que Verdugo será madre por segunda vez.

Fotografía: Instagram Xolos Femenil

En entrevista para las redes sociales del club, Esmeralda reveló que la noticia fue algo inesperada y que fue una noticia que le cambió la vida, pues lo primero que le vino a la mente fue su carrera futbolística, pero afirmó que al igual que con su primera hija, saldrá adelante para volver a las canchas muy pronto.

Es algo me motiva muchísimo, me pone feliz, fue algo diferente ahora, pero estoy feliz por esta nueva etapa. Al principio estaba un poco asustada y no sabía cómo lo iban a tomar tanto mis compañeras como la directiva, pero en el momento que se enteraron y dimos la noticia yo vi sus reacciones y eso me motivo muchísimo porque vi su apoyo. También el club y se portó súper bien Fer (Arce), cuando le dije la noticia, me felicitó y creo que ese tipo de reacciones son las que me hicieron tomar la noticia más positivamente y más feliz”.

Fotografía: Instagram Xolos Femenil

Agregó que dentro de lo que ha podido, se ha continuado ejercitando con el equipo, por lo que no ha dejado el futbol del todo, para poder mantenerse preparada y regresar cuando sea posible con más ganas y con la bendición "más bonita" que será su bebé: "Como mujer, es bonito el seguir estando aquí, es motivante, es una lección de que una mujer puede hacer muchas cosas positivas, como el ser mamá y estar aquí, no es una etapa fácil, pero me dejan estar aquí entrenando y eso me ayuda muchísimo", agregó.

Fuente: Tribuna