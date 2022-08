Qatar 2022: Estos son los mexicanos que aparecerán en el álbum de estampas del Mundial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pocos días de que se lance el álbum de estampas para el Mundial de Qatar 2022, Panini ha ido revelando más detalles acerca de cómo se verá este artículo de colección, mostrando cómo se verán los cromos de los equipos participantes en la Copa del Mundo. Cabe recordar que este lunes, causó revuelo la aparición de Carlos Rodríguez, futbolista de Cruz Azul, a la vez que se decía sería el primer convocado por Gerardo 'Tata' Martino para el torneo.

Dejando de lado las especulaciones, este miércoles 17, desde la cuenta oficial de la editorial italiana en México se anunciaron a los jugadores que tendrán su estampita en el libro coleccionable de Qatar 2022, de la mano del reconocido periodista de Fox Sports, Alberto Lati. Los dos porteros que aparecen son Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera, quienes han sido constantes en las convocatorias del entrenador argentino.

Los defensas que tendrán su propio cromo en esta edición del Mundial que se jugará desde finales de noviembre son Néstor Araujo, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno y Jorge Sánchez, mientras que los mediocampistas seleccionados fueron Edson Álvarez, Luis Romo, Andrés Guardado, Erick Gutiérrez, Héctor Herrera y el ya mencionado 'Charly' Rodríguez.

Donde hubo más sorpresas fue entre los delanteros, pues se encuentran Diego Lainez, Jesús 'Tecatito' Corona, Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez e Hirving Lozano, dejando fuera a Santiago Giménez y Henry Martín. Cabe recordar que en el famoso libro son 20 estampas por selección, una de ellas el escudo y la otra la fotografía de la alineación titular; si bien no aparecen los 26 seleccionados, esto no quiere decir ni que los que no aparecen no serán convocados, ni los que están tienen su lugar seguro.

La inflación afectará también los precios de este producto de colección, que saldrá a la venta el 7 de septiembre, pues el sobre con cinco cromos tendrá un costo de 18 pesos, mientras que el libro con dos sobres se venderá desde 59 hasta 89 pesos, si quieres cuatro sobres; por otro lado, el de pasta dura costará 249 pesos; para llenar el álbum requerirás las 670 estampas, que serían 134 sobres, lo que sería una inversión de dos mil 134 pesos como mínimo, considerando que pueden salir estampas repetidas.

