Qatar 2022: Podrías ir a la cárcel si te pones borracho en este país; estas son las sanciones

Doha, Qatar.- A 95 días de que inicie el Mundial de Qatar 2022, un tema que sigue dando de qué hablar es el consumo y venta de alcohol en el máximo torneo de selecciones de futbol, pues ha generado las dudas entre los aficionados extranjeros. Y es que existen ciertas reglas en torno a las bebidas alcohólicas en dicho país asiático, por lo que los organizadores de la Copa del Mundo establecieron ciertos lugares para que los asistentes las ingieran, siempre y cuando no lo hagan en exceso pues es considerado un delito.

Es un punto en el cual los viajeros deberán poner atención, pues las autoridades de dicho país pueden meterte a la cárcel si conduces en estado de ebriedad, con una condena que oscila entre un mes y los tres años; también puedes ser acreedor a una multa, la cual va desde los 55 mil hasta los 274 mil pesos mexicanos. Asimismo, la edad mínima para el consumo y venta de alcohol es de 21 años, solamente si eres extranjero o musulmán.

Definitivamente esta será una experiencia diferente para muchos aficionados que gustan de ver un buen partido de futbol acompañados por una bebida, sin importar la nacionalidad. De acuerdo con uno de los pasajes del Corán, libro sagrado religioso por el cual se rige el país, las bebidas embriagantes, juegos de azar, adivinación, entre otras actividades, son "abominaciones de Satán", por lo que no están permitidos en varios países del Medio Oriente.

De acuerdo con dichas creencias, su uso excesivo altera la capacidad mental de las personas, quienes no pueden establecer una relación con Dios pues su cerebro se relaja o adormece, por lo cual no se alcanza el vínculo con la divinidad. No obstante, para los aficionados que acudan a disfrutar de la fiesta que será Qatar 2022, habrá algunos lugares certificados donde sí se permitirá la compra del alcohol.

Los estadios de la Copa del Mundo estarán libres de este tipo de bebidas, mientras que la venta de cerveza se permitirá en los recintos antes y después de los partidos, además de los Fan Zones con horarios restringidos para servir el alcohol, reveló una fuente de la organización. Los aficionados que viajen hacia la sede mundialista no podrán llevar alcohol ni podrán comprarlo en la única licorería del país, a las afueras de Doha, donde los residentes extranjeros con permisos pueden comprarla para consumo doméstico.

