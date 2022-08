'Tecatito' Corona se pierde Qatar 2022; otros mexicanos que no jugaron Mundiales por lesión

Comparta este artículo

Sevilla, España.- Los seguidores de la Selección Mexicana nos despertamos con la triste noticia de que Jesús 'Tecatito' Corona está prácticamente fuera del Mundial de Qatar 2022, luego de que su equipo, el Sevilla, anunciara por medio de un comunicado en redes sociales que el sonorense sufrió una rotura del peroné y ligamento deltoideo del tobillo izquierdo, lesión que por su tiempo de recuperación lo descarta para participar en la Copa del Mundo.

El jugador de 29 años abandonó los entrenamientos del club en una ambulancia tras lastimarse, e incluso el entrenador Julen Lopetegui no auguraba un buen pronóstico, pues aseguró que se trataba de algo "grave", aunque reveló que la lesión fue inesperada, en una rueda de prensa ante los medios de comunicación previo al informe médico del club: "Hay que esperar, no tiene buena pinta porque ha salido en ambulancia. Se le ha enganchado el tobillo, ha sido una lesión fortuita", manifestó.

Tecatito será operado esta misma tarde de la lesión por el doctor Najarro en el hospital de FREMAP. En un principio, este tipo de lesiones necesita una recuperación de entre cuatro y cinco meses", detalló el Sevilla en el comunicado.

Fotografía: Twitter Sevilla

Lamentablemente para Corona, se une a la nada positiva lista de futbolistas mexicanos que se han lastimado a poco tiempo de que se dispute un Mundial, donde lo curioso es que todos han sido piezas fundamentales en los esquemas de los directores técnicos en turno, en este caso, para Gerardo 'Tata' Martino; estos son los elementos que se han visto afectados por las lesiones.

Uno de ellos fue Carlos Lara, futbolista argentino naturalizado mexicano, quien al sufrir un golpe en el tobillo previo al Mundial de Chile 1962, salió de la convocatoria. En el caso de Alberto Onofre, el jugador de Chivas era la esperanza para la afición local en la Copa del Mundo de México 1970 por sus grandes cualidades; sin embargo, se fracturó la tibia y el peroné al chocar con uno de sus compañeros y se perdió tanto el certamen como su carrera, al bajar su nivel.

El caso de Claudio Suárez fue uno de los más dolorosos, pues el central era líder de la defensa de Javier Aguirre para el Mundial Corea-Japón 2002; no obstante, una fractura de peroné tras pisar el balón en un entrenamiento. Si bien logró recuperarse a dos semanas de disputarse el torneo, el 'Vasco' optó por no llamarlo pues no se encontraba a tono.

Miguel Sabah fue el héroe de un partido contra Estados Unidos en 2009 y se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera. Sin embargo, tuvo que ver el Mundial de Sudáfrica 2010 desde casa al sufrir una ruptura parcial del tendón tras chocar con uno de sus compañeros.

Fotografía: Archivo

La etapa de Miguel Herrera tuvo dos bajas importantes, la primera, la de Juan Carlos Medina, quien venía de una lesión en el tobillo derecho, y era fundamental para el esquema del 'Piojo', no obstante, a semanas de que arrancara la Copa de Brasil 2014, anunció que se resintió de las molestias y entre lágrimas dijo que no podría jugar. Otro de los más difíciles fue el de Luis Montes, futbolista de León que se había consolidado con el 'Tri'; sin embargo, causó baja luego de que se fracturara una pierna en un amistoso ante Ecuador, por lo que no viajó a Brasil.

Finalmente, y el caso más reciente, fue el de Néstor Araujo, quien se convirtió en un indispensable en la alineación de Juan Carlos Osorio. Desafortunadamente el defensa central se lesionó a dos meses de que iniciara el Mundial de Rusia 2018, durante un juego ante Croacia, aunque ahora las cosas son diferentes, pues está prácticamente dentro de la lista de convocados para Qatar 2022.

Fuente: Tribuna