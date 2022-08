"Tramposo": Golovkin asegura que "hay dudas" sobre los logros de 'Canelo' por caso de dopaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De cara a su tercer enfrentamiento, el boxeador kazajo Gennady Golovkin volvió a arremeter contra el mexicano Saúl Álvarez, pues en una entrevista dejó entrever que los logros del 'Canelo' eran producto de la trampa, pues sacaba ventaja de sustancias prohibidas. A pocos días del combate del próximo 17 de septiembre en Las Vegas, GGG habló sobre el positivo del tapatío a clembuterol en abril de 2018, en el intervalo de su primera y segunda pelea.

No soy ese tipo de persona que va a demeritar los logros de algún deportista y 'Canelo' alcanzó mucho, pero hay algunas dudas de cómo alcanzó sus logros y lo que utilizó. No lo digo porque es algo con lo que salí ahorita, hay resultados de laboratorio", manifestó en una entrevista con el OC Counter Register.

Golovkin agregó que no deja de pensar en que 'Canelo' hizo trampa previo a su segunda pelea en 2018 y pese a que Álvarez demostró que ingirió carne contaminada en México, como ha sucedido con otros deportistas, el kazajo no olvida ese suceso: "El doctor dijo que había resultados de pruebas de agua. Y cuando le pregunté, dijo ‘sí, creo que hizo trampa’. Y si a alguien en su equipo no le gustan mis palabras, pienso que es su problema", expresó.

Fotografía: Instagram @gggboxing

En otra entrevista, con El Nuevo Herald, el veterano peleador arremetió contra el tapatío, a quien tachó de inseguro por hablar de más en las conferencias de prensa que han tenido previo a la pelea de la trilogía: "Cada vez que digo algo es en cámara. Cuando alguien es incapaz de ver la realidad, ese es su problema, dice mucho sobre él. Su comportamiento en las conferencias de prensa muestra lo inseguro que es. Como todavía vive en ilusiones acerca de la situación", declaró.

Cabe recordar que 'Canelo', dueño de todos los títulos de la división súper mediana, dijo ser un boxeador más peligroso en estos momentos, pues es una "fiera herida" tras su derrota en mayo ante el ruso Dmitri Bivol, por lo cual se está entrenando al 100 por ciento, con entusiasmo y hambre de triunfo, asegurando que desea terminar la pelea por nocaut, antes de los 12 asaltos: "Me gusta respetar a los rivales, pero si me respetan, sino no. Me molestan tantas cosas que habló y sigue hablando cuando no está frente a mí", admitió el tapatío, quien busca lograr el nocaut 40 de su carrera ante el rival de turno.

