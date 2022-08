"Todos moriremos algún día": Preocupa estado de salud de Mike Tyson al andar en silla de ruedas

Ciudad de México.- El exboxeador Mike Tyson fue captado usando una silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de Miami, lo que sorprendió a seguidores del pugilismo luego de que hace menos del mes, el estadounidense de 56 años prendió las alarmas por su estado de salud tras ser visto caminando con dificultad. En esta ocasión, el excampeón de los pesos pesados apareció usando un bastón y sentado en la silla antes de tomar su vuelo, atendiendo a los fanáticos que se le acercaban a pedirle fotografías.

Medios estadounidenses reportaron que Tyson sufrió un "brote de ciática" en la zona baja de la espalda, un problema que hace dos años lo obligó a reposar durante semanas, en las que no podía ni levantarse de la cama: "Está lidiando con un ataque al nervio ciático. Nada serio. Solo un riesgo laboral para un atleta como él", informó gente cercana al exboxeador, que presuntamente recibió la información directamente del expúgil, al medio de chismes, TMZ.

Anteriormente, en una emisión de su podcast Hotboxin’, Tyson manifestó a sus seguidores que la fecha de su muerte estaba cerca, pues últimamente no se había sentido bien físicamente: "Todos vamos a morir algún día, por supuesto. Cuando me miro en el espejo, veo esos pequeños puntos en mi cara (…) Guau. Eso significa que mi fecha de vencimiento se acerca, muy pronto", dijo en esa ocasión.

En su carrera profesional, Mike Tyson tuvo 50 victorias, de las cuales 44 fueron por nocaut, cinco por decisión unánime y una por la descalificación del contrincante, además de seis derrotas. Se retiró del deporte en 2005 tras caer ante Kevin McBride, pero ha regresado al ring en peleas de exhibición, como la de 2020, ante Roy Jones.

Recientemente confesó que gastó grandes cantidades de dinero que con mucho esfuerzo ganó durante su carrera. En entrevista para el podcast The Pivot, el expúgil estadounidense se sinceró con respecto a sus finanzas, confesando que todo el dinero se lo gastó en complacer a mujeres a las que llegó a comprarles autos deportivos a cambio de pasar con él un fin de semana.

Mi último millón de dólares lo gasté en mi rehabilitación porque de los 500 millones que aproximadamente hice como boxeador, no me quedó nada. Todo se fue en locuras y me duró entre 15 y 16 años, parecía muchísimo dinero pero eventualmente se acabó", relató.