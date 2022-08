VIDEO: 'Chicharito' se niega a tomarse foto con un pequeño aficionado y lo atacan en redes

Dallas, Estados Unidos.- Javier 'Chicharito' Hernández vuelve a ser noticia por motivos extra cancha y es que ahora se viralizó un video en el cual se aprecia como el delantero mexicano se negó a atender a un menor aficionado que buscaba tomarse una fotografía con él, además de su autógrafo, aunque no logró su cometido. El clip fue grabado el pasado fin de semana, en el estacionamiento del Estadio Toyota, después de que el LA Galaxy perdiera ante el FC Dallas en la MLS.

En el video que circula en redes sociales, se observa cómo el tapatío baja del autobús del equipo, cuando un niño corre hacia él, llevando un celular y un plumón, para pedirle el recuerdo, pero al cruzarse el delantero se detiene y le dice que no puede atenderlo, para seguir caminando. Otros aficionados que se encontraban en el lugar le pidieron fotografías, pero volvió a negarse; tras hacerse pública la acción, el exseleccionado nacional fue blanco de las críticas de los fanáticos mexicanos.

Que déspota y payaso este tipo, vergüenza que sea de Guadalajara…, despreciar a un niño que le paso al tipejo, pero no me debería extrañar su actitud, si a sus hijos no los pela que se puede esperar!!! Seguro le echará la culpa al Covid. Para que escojan mejor a sus ídolos…, por que cada vez son peores..., que su coach de vida no le dice que debe tratar bien a los niños, a sus fans", compartió chamonic3 en Instagram, cuenta que compartió el video en su perfil.