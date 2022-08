Liga MX: Chivas gana al Necaxa, pero no evita trifulca en las gradas del Estadio Victoria

Aguascalientes, México.- Las Chivas por fin pudieron ganar este viernes 19 de agosto tras ocho jornadas del torneo, al imponerse por goleada 4-0 ante el Necaxa, evitando igualar su peor arranque en la historia de los torneos cortos, obtenido en el Verano 98. No obstante, los 'Chivahermanos' que acudieron a apoyar al equipo en el Estadio Victoria protagonizaron un altercado en las gradas del inmueble.

Los hechos ocurrieron luego de que el árbitro diera el silbatazo final, cuando un sector de los fanáticos del Rebaño Sagrado tuvieran un enfrentamiento con elementos de seguridad privada del recinto de Aguascalientes. En un video que circuló en redes sociales, se observa como un gran número de seguidores se hacen de palabras con los guardias y llegan hasta los golpes, por lo que la policía tuvo que intervenir para detener a algunos de los alborotadores y separarlos de la multitud.

Hasta el momento no ha habido un reporte ni de parte de la autoridad, ni de Chivas, ni de Necaxa con relación a la riña, ni las cifras exactas de detenidos o si hubo personas lesionadas. Cabe mencionar que los tapatíos ganaron el encuentro con par de goles de Ángel Zaldívar (30' y 68' de penal), además de Roberto Alvarado al 33' y Fernando Beltrán al 53'.

Por su parte, Isaac Brizuela también se envolvió en un altercado con la afición durante la semana, según se apreció en el video que se publicó en redes sociales, como el 'Cone' presuntamente 'manda callar' a la afición. Por tal motivo, al término del encuentro frente a los Rayos, ante los medios de comunicación aclaró la situación y pidió disculpas a quienes se sintieran afectados.

El incidente que tuve se armó de más, fue solo un aficionado el que me gritó y a él fue al que le contesté. Pero no lo tuve que hacer, le pido una disculpa al aficionado y a la afición de Chivas porque no son formas de contestar", manifestó Brizuela.