'Chicharito' sería un "dolor de cabeza", según dos exentrenadores de la Selección Mexicana

Ciudad de México.- Javier 'Chicharito' Hernández es uno de los futbolistas favoritos de la afición mexicana, por lo que muchos lo quieren de regreso en la Selección Nacional al ser el máximo goleador histórico. Sin embargo, desde la llegada de Gerardo 'Tata' Martino al banquillo ha sido prácticamente borrado, presuntamente por temas extracancha que no han sido revelados.

En este año mundialista, en el que también se encuentra en buena forma con el equipo del LA Galaxy, muchos pensaron que ante las dificultades que tiene el combinado nacional en el ataque, y lesiones como las de Jesús 'Tecatito' Corona, el tapatío sería una buena opción para reforzar el plantel, se ha revelado que hay algunos problemas fuera del terreno de juego que evitan que sea requerido, e incluso dos exentrenadores ya habían señalado esta situación.

Dos técnicos en Selección me dijeron lo mismo, este tipo dentro de la cancha mis respetos, pero fuera de ella, 'qué dolor de cabeza', por no decir algo más", manifestó el periodista deportivo Rubén Rodríguez, aunque no especificó de qué directores técnicos estaba hablando.