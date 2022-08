Dedicatoria especial: Futbolista del Barcelona dedica gol a su padre; murió cuando tenía 16

Barcelona, España.- Luego de que este domingo 21 de agosto anotara sus primeros goles oficiales con el Barcelona, al vencer a la Real Sociedad en partido correspondiente a LaLiga, Robert Lewandowski manifestó que estas anotaciones fueron especiales porque se las dedicó a su padre, Krzysztof, quien murió cuando él tenía 16 años.

Estoy muy feliz, no solo por mis goles, por el triunfo. Son mis primeros goles en mi equipo nuevo y siempre el primero se lo dedico a mi padre, estoy seguro de que me ha visto desde el cielo. Estoy especialmente contento por la segunda parte, hemos jugado muy bien y me he divertido. Es para lo que vine al Barcelona", manifestó en una entrevista.