El Komander revela que Maradona vivió en una de sus casas cuando dirigió a Dorados de Sinaloa

Ciudad de México.- El icónico futbolista Diego Armando Maradona dirigió a Dorados de Sinaloa en 2018, por lo que previo a su llegada comenzaron a buscarle una casa que tuviera ciertas características, por lo que contactaron a un administrador de bienes raíces. Esta persona les mencionó que tenía la propiedad ideal para que viviera el jugador argentino, la cual curiosamente era de José Alfredo Ríos Meza, mejor conocido como 'El Komander'.

El mismo cantante de banda y norteño reveló lo anterior hace algunas semanas en el programa Radio Show, conducido por Akio Annechini, luego de que el host le cuestionara acerca del tema: "Tengo un amigo que se dedica a los bienes raíces y me dijo '¿oye, la casa donde vivías ya no la habitas?'. 'No', le dije. 'Porque del club Dorados están solicitando una casa por la zona donde está tu casa y con esas características', yo le dije 'Sí, chécale. Si te sirve vemos'", relató.

Al principio, el intérprete de 'Soy de Rancho' desconocía quien sería el habitante de su casa, hasta que pudo leer los respectivos contratos, revelando que sintió una gran emoción al saber que el Diez, un histórico del balompié mundial, viviría en su residencia, pese a no ser un gran fanático del futbol: "Cuando hicieron un contrato me dijeron 'sabes qué, (la casa) es para Maradona'", detalló.

El Komander indicó que sí le tocó conocer al fallecido técnico de Dorados y campeón del Mundial de México 1986 con Argentina, todo por una curiosa situación: "Alguien de mi familia dijo 'yo lo voy a ir a saludar', porque íbamos pasando por ahí. Entonces le dije yo 'no puedes ir a saludarlo porque está rentando la casa'. (...) 'Bueno, si vas, vas tú pero yo acá (en el carro) me espero', dije. Y no, si lo saludamos (a Maradona). Nos saludamos bien y en otra ocasión nos tomamos algo", reveló el cantante.

Ríos Meza reveló que el exfutbolista le regresó la casa en muy buen estado, y aunque se la entregaron de una forma, alguien llegó y “se la puso más bonita, como de decoración”. Pese a que Diego Armando dejó la propiedad, el cantante y su familia dejaron los muebles que hay ahí para recordarlo.

Pienso que le gustó esa zona y es algo que me llevo en el corazón… No es como que todos los días te toquen la puerta para decirte que Maradona va a vivir en una casa tuya. Conservo los muebles y hay un video en las redes donde él está en esa casa. Es algo bonito, es una satisfacción personal y algo que mis hijos se van a acordar", concluyó el intérprete.

Fuente: Tribuna