MLB: ¿Se retirará sin llegar a los 700 jonrones? Albert Pujols revela si jugará en 2023

San Luis, Estados Unidos.- El dominicano Albert Pujols es un histórico de la pelota en las Mayores y cada vez se acerca más a conseguir la marca de los 700 cuadrangulares de por vida. Apenas este sábado 21, el pelotero de los Cardenales de San Luis conectó sus batazos 691 y 692 ante el pitcher de los Gigantes de San Francisco, Madison Bumgarner, para irse de 4-4, con dos carreras anotadas.

De esta manera, el veterano bateador se coloca en el quinto lugar de la historia en las Grandes Ligas en cuanto a jonrones, a cinco de Alex Rodríguez, quien terminó su carrera con 697 home runs. Cabe recordar que previo al inicio de la temporada, Pujols reveló que se retiraría del beisbol luego de más de 20 años de trayectoria con Cardenales, Angels de Anaheim y Dodgers de Los Ángeles.

No obstante, estando tan cerca de alcanzar la marca de los 700, y a poco más del mes de terminar la temporada regular, muchos creerían que el pelotero buscaría extender su carrera para poder llegar a la cifra. Fue el mismo futuro Salón de la Fama quien descartó que juegue por más tiempo, pues cuando termine la temporada, colgará los botines como tenía planeado.

Como quiera me voy a retirar, sin importar si termino conectando 693, 696, 700, lo que sea. No me envuelvo en los numeritos. Si me dijeras 22 años atrás que estaría tan cerca, yo te habría dicho que estás loco. Mi carrera ha sido increíble", manifestó para USA Today.