Padre de 'Chicharito' Hernández quiere ver a su hijo de vuelta en la Selección Mexicana

Ciudad de México.- A 90 días del arranque del Mundial de Qatar 2022, Javier 'Chicharito' Hernández no figura en la lista de posibles convocados del entrenador Gerardo 'Tata' Martino para el torneo, pese a ser el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana. De hecho, tiene casi tres años sin ser requerido para jugar con el ‘Tri’, algo que su padre, Javier Hernández Gutiérrez, espera termine pronto, pues admitió que desea verlo de nuevo vistiendo la verde.

Estoy sorprendido y agradecerles por todo el apoyo que le han dado a mi hijo, esperemos que pronto lo vuelvan a tener en Selección Mexicana", manifestó el exfutbolista, quien añadió que para su hijo el apoyo de la afición es importante, por el reconocimiento a su esfuerzo y trayectoria: "Sorprendido y contento, orgulloso de mi hijo, de la gente que lo ha apoyado todo momento, desde que apareció en el futbol profesional, me da mucho gusto por mi hijo, que la gente sepa que es una persona entregada a su profesión".

Finalmente, el exjugador de equipos como Puebla y Atlas reconoció que al principio, a su hijo le costó un poco de trabajo su adaptación al futbol de la MLS, pero ya con más tiempo se ha ido afianzando y demostrando su talento: "Creo que ha tenido un buen rendimiento, que los que han jugado futbol sabemos lo que cuesta adaptarse al nuevo sistema, al futbol diferente, ha sido un buen rendimiento, vino de menos a más, creo que está cerrando muy bien su participación en la Liga de Estados Unidos", mencionó.

Cabe mencionar que 'Chicharito' estuvo de visita en la Ciudad de México como invitado de la marca deportiva Puma, donde acudió a una plaza comercial en Polanco para firmar autógrafos y tomarse fotografías con todas las personas que se dieron cita. En entrevista con Fox Sports, el delantero del Galaxy agradeció el apoyo de los fanáticos que desean verlo de vuelta con la Selección; no obstante, admitió que el 'Tata' ya le informó que no formará parte del equipo que dispute la Copa del Mundo.

A esa gente (sus seguidores), muchísimo agradecimiento porque vean en mí cosas tan positivas y que yo pudiera generar o ayudar, pero que, como siempre lo he mencionado, que apoyemos a México, estén tus jugadores favoritos o no, porque al final de cuentas todos somos mexicanos, todos le queremos desear el bien a nuestro país, nuestra Selección, y siempre hay que desearle todo lo más positivo, si estamos dentro o no", sentenció.