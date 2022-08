VIDEO: Árbitro del futbol amateur en Chile es brutalmente golpeado y tirado por jugadores

Santiago de Chile.- Un árbitro del futbol amateur de Chile, en Antofagasta, sufrió una brutal agresión a palos, para después ser lanzado por una quebrada cercana a la cancha donde se disputó el partido recreativo, la tarde del sábado de agosto, reportaron medios de comunicación locales; el atentado se produjo luego de que el silbante amonestara erróneamente a la Liga Deportiva Real 1 de Mayo, con una expulsión por una presunta falta cometida hacia uno de sus contrincantes.

El juez de línea Luis Chávez fue atacado con un palo en la cabeza y posteriormente fue lanzado en la quebrada aledaña, dejando a la víctima en observación en el Hospital Regional de Antofagasta, y en evaluación por algunos coágulos. En el video se observa al hombre herido en el suelo, siendo atendido por las personas que estaban cerca de la cancha, además de que aparecen los jugadores discutiendo por lo ocurrido.

¡Eso es una mar…, cómo le van a estar pegando a una persona!", señalan testigos de lo sucedido, lamentando la violencia. “Lo agarró a palos, ¿quiere que lo aplaudan?". "Lo empujaron, él se quiso defender, pero no dejaron que se defienda, lo brincaron entre toditos. Eso no se hace. Por eso los árbitros no quieren venir. Porque son unos atrevidos", se oye decir a una mujer alterada en el clip.