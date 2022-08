Cerca de cumplir su sueño: Johan Vásquez se veía lejos de Qatar 2022 y ahora pelea por un puesto

Comparta este artículo

Cremona, Italia.- El navojoense Johan Vásquez se siente cerca de cumplir su sueño de jugar el Mundial de Qatar 2022; ahora con el Cremonese de la Serie A de Italia, reveló que hace un año y medio no se veía jugando la Copa del Mundo, pero ahora está en la pelea por un lugar en la zaga tricolor. En ese inicio de temporada en el balompié europeo ha tenido minutos con el equipo, los cuales espera le den ritmo de juego para la justa mundialista.

Creo que depende de mí, de si termino jugando, sigo creciendo, no sólo puedo pensar que juego en Italia y ya por eso soy jugador de la Selección Mexicana. Yo me veía lejos, hace año, año y medio, había otros centrales que estaban (de titulares), era como el sexto, séptimo [...] ahora estoy compitiendo por ser el número uno, número dos, estoy muy cerca", manifestó el sonorense en entrevista para TUDN.

Vásquez fue cuestionado acerca de las diferencias que tiene con otros mexicanos que pasaron por la liga italiana, quienes no duraron más de un año ahí, como Héctor Moreno, Rafael Márquez, Miguel Layún o Carlos Salcedo, y mencionó que se siente convencido del oficio de defender; aunque siente de nueva cuenta la presión del descenso, luego de que perdiera la categoría la campaña pasada con el Genoa, se dijo ilusionado por jugar más años en este país.

Creo que en México el defensor central, o lo que yo veía, cuando era chico, que tenía 15 años en las Fuerzas Básicas, es que todos queríamos ser el Sergio Ramos, todos queríamos salir jugando, todos queríamos meter el pase por dentro y verse lindos, y nos olvidamos muchas veces de defender. La diferencia no la sé (con sus compatriotas), es mi segundo año acá y me gustaría tener 10 temporadas en Italia; me gusta bastante el país, me gusta bastante la Liga", agregó.

El sonorense ha jugado solo un partido en este inicio de temporada, como titular ante la Fiorentina, pero para el encuentro ante la Roma, se quedó en la banca. De forma similar inició su camino con el Genoa, donde si bien le costó quedarse con la titularidad; para él fue una temporada de buenos números, aunque mala en lo colectivo por el descenso: "Fue difícil igual porque tal vez en mi lugar me fue bien, tuve un poco de altibajos porque jugaba o no jugaba a veces, pero al final terminé jugando bastantes partidos, creo que demostré bien, los números me respaldaron, pero termino descendiendo", lamentó.

