Tras severa lesión en la cabeza, futbolista mexicano retoma su nivel en el balompié inglés

Comparta este artículo

Wolverhampton, Inglaterra.- Después de perderse los dos primeros partidos de la Premier League con los Wolves por una lesión, el mexicano Raúl Jiménez regresó a la actividad con el club, ilusionando a la afición del Wolverhampton y de la Selección Mexicana luego de haber disputado 86 minutos y anotar su primer gol de la temporada 2022-23 a tan solo ocho minutos de iniciar el encuentro.

El juego en el que convirtió la anotación correspondía a la primera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, o Carabao Cup, ante el Preston North End, y tras marcar, el futbolista celebró una curiosa manera al usar un garfio y un parche, tal cual un pirata, un festejo que ya había hecho en la pretemporada con el club, donde anotó desde los 11 pasos antes de lesionarse.

Dicha manera de celebrar causó sensación en redes sociales, luego de que Jiménez sacara ambos artículos para disfrazarse y disfrutar de su primer gol en 166 días. Ya era una costumbre que el seleccionado nacional usara una protección para su cráneo tras aquella fuerte lesión que sufrió en un encontronazo con David Luiz, y después empezó a cubrirse un ojo y simuló ser un pirata tras anotar; ahora le agregó un toque especial al sacar un garfio de juguete.

Fotografía: Twitter Wolverhampton

No por nada en redes sociales sus seguidores empezaron a apodarlo 'Capitán Garfio', como el personaje de Peter Pan, y recordaron otras de sus peculiares celebraciones de gol como las acrobacias y la máscara de luchador que fueron los más mencionados. La campaña pasada no fue la mejor para el Lobo de Tepejí, pues únicamente marcó seis goles en 34 partidos de la Liga Premier, y no lo hace en el torneo local desde el pasado 10 de marzo frente al Watford; en esta ocasión, Jiménez adelantó a los Wolves tras mandar el esférico al fondo de las redes tras una buena jugada grupal, con asistencia de su compañero, el lateral francés, Rayan Ait-Nouri.

El jugador de 31 años ha tenido altibajos en su carrera tras la mencionada lesión que sufrió a finales del 2020, misma que condicionó su rendimiento sobre la cancha, tanto con el Wolverhampton como con la Selección Mexicana, pero a unos cuantos meses de que se juegue el Mundial de Qatar 2022 busca repuntar, sobre todo para mostrar el nivel que tenía previo a fracturarse el cráneo, pues en la temporada 2019-20 logró meter 27 goles en 55 partidos en todas las competencias.

Fuente: Tribuna